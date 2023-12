Le manager Papa Konta à propos de l’incarcération de son artiste en Côte d’Ivoire: « Nous ignorons les raisons de l’interpellation de Youssouf Tapo » - abamako.com

News Société Article Société Le manager Papa Konta à propos de l’incarcération de son artiste en Côte d’Ivoire: « Nous ignorons les raisons de l’interpellation de Youssouf Tapo » Publié le vendredi 1 decembre 2023 | Nouvel Horizon

Le palais de la culture de Bamako a servi de cadre pour la conférence de presse de la «Team Maliba» hier jeudi 30 novembre 2023. L’objectif de cette rencontre avec la presse était d’édifier l’opinion publique nationale et internationale sur les circonstances de l’interpellation de l’artiste Youssouf Tapo et autres sur le sol ivoirien le 11 novembre dernier à Bouaké où il devait s’y produire. On notait la présence de plusieurs acteurs de la culture malienne notamment M. M’Baye Boubacar Diarra, ancien Directeur Général de l’ORTM, M. Soumana Kalapo, 1er vice-président de (…)



PAR DJIBRIL KEITA DIT FASS – NOUVEL HORIZON