Cybercriminalité : Abdoul Niang condamné à 6 mois de prison avec sursis Publié le vendredi 1 decembre 2023 | L'Indicateur Renouveau

Deux semaines, après sa mise en liberté provisoire, pour « propos mensongers contre l’institution judiciaire de nature à troubler la paix publique », Abdoul Niang, journaliste et activiste, a été condamné, hier jeudi 30 novembre 2023, à 6 mois de prison avec sursis, par le tribunal du Pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité



A titre de rappel, le confrère avait été placé sous mandat de dépôt le 19 octobre 2023, avant de bénéficier d’une mise en liberté provisoire. En effet, invité dans une émission télé, Abdoul Niang avait commenté l’issue d’une affaire judicaire qui l’avait opposé à la CMAS (Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko).



Par ailleurs, apprend-t-on, 3 ans (soit 1 an ferme et 2 ans de sursis) ont été requis contre le directeur de

la radio RFM, Siriki Kouyaté, qui attend son délibéré fixé pour le 7 décembre prochain. Le porte-parole du mouvement Yèrèwolo Debout sur les remparts est lui aussi incarcéré dans une affaire de

cybercriminalité



Balla Soumaïla Traoré



Indicateur