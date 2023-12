Le Mali écrase l’Argentine et s’offre une troisième place méritée au Mondial U17 - abamako.com

News Sport Article Sport Le Mali écrase l’Argentine et s’offre une troisième place méritée au Mondial U17 Publié le vendredi 1 decembre 2023 | besoccer.com

Vainqueur de l'Argentine (3-0) vendredi lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde U17, le Mali a conclu de la plus belle des manières une compétition réussie.



Si le Mali n'a pas soulevé le trophée de champion du monde U17 vendredi, il a mis fin de la plus belle des manières à un parcours plus que réussi en s'imposant nettement 3-0 contre l'Argentine.



Grâce à trois actions collectives de grande qualité qui représentent bien le niveau de jeu des jeunes Maliens durant tout le tournoi, le match a été à sens unique et le score aurait pu être encore plus important.



Ibrahim Diarra (9e), Mamadou Doumbia (45e) et Hamidou Makalou (48e) sont les buteurs face à une équipe de l'Albiceleste méconnaissable. Ruberto (8 buts dans la compétition) et Echeverri (5 buts, entré à la pause) n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes.