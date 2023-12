Le président de de’OCLEI, DR Moumouni Guindo, en remettant son rapport au Chef de l’Etat: « Il y a une baisse drastique du nombre des déclarations de biens... » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le président de de’OCLEI, DR Moumouni Guindo, en remettant son rapport au Chef de l’Etat: « Il y a une baisse drastique du nombre des déclarations de biens... » Publié le vendredi 1 decembre 2023 | La Rédaction du Mali

Tweet

Le président de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, Dr Moumouni Guindo, a remis, le

mardi 28 novembre 2023, le rapport annuel 2022 de sa structure au Président de la Transition, Chef de

l’État, le Colonel Assimi Goïta. Selon M. Guindo, au titre de la prévention,



l’OCLEI a mené 23 activités de sensibilisation à travers le Mali. Ces activités ont directement touché 2

063 personnes de toutes les couches socioprofessionnelles.



A ses dires, au titre de la contribution à la répression, de 2019 à 2022, l’OCLEI a transmis à la Justice

23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de FCFA, soit en moyenne plus d’un milliard de francs CFA par dossier. Pour lui, dans ces dossiers, les enquêtes de l’OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir : 124 maisons d’habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Le montant total

des fonds, présumés illicites identifiés sur les comptes bancaires des 23 personnes, s’élève à 21 milliards 335 millions de francs CFA alors que, dans la même période, leurs revenus légitimes s’élèvent à 1 milliard 106 millions de francs CFA.



Les personnes concernées proviennent de différentes couches socioprofessionnelles : gouvernement, élus, administration générale, administrations financières, justice, armée, affaires étrangères, établissements publics, etc. « Au titre des déclarations de biens, à la date du 31 décembre 2022, l’OCLEI a exploité 2 842 déclarations de biens. Il a mis en œuvre un système de codification et d’archivage, qui

améliore considérablement le traitement, l’exploitation et la confidentialité des déclarations

de biens. Cependant, l’OCLEI constate une baisse drastique du nombre des déclarations de biens déposées à la Cour suprême », a-t-il noté.



M. Guindo a expliqué que l’analyse faite par l’OCLEI en 2022 a porté sur les subventions accordées par l’Etat aux établissements privés de l’Enseignement secondaire général, technique et professionnel, dans la période de 2017 à 2021. Cette analyse a révélé que, chaque année, l’État verse, en moyenne aux écoles privées, la somme de 49 milliards 600 millions de FCFA.



Avec ce montant, l’État peut construire et faire fonctionner annuellement 80 nouveaux lycées. En outre, plus de 1 000 écoles fonctionnent avec des arrêtés présumés faux. Il pense que l’analyse a constaté que les dysfonctionnements avaient atteint un seuil alarmant.



En conséquence, il convient d’adopter des mesures fortes pour améliorer la gouvernance du secteur de l’Éducation nationale. « Au titre de l’évaluation des activités de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, en 2022, l’OCLEI a reçu et analysé 32 rapports produits par les structures de contrôle et de régulation. L’analyse de ces rapports fait ressortir des irrégularités financières pour un

montant de 188 milliards 876 millions de FCFA, 1 166 irrégularités administratives et 88 manquements aux exigences de performance. L’OCLEI recommande, entre autres, de valoriser le contrôle interne, les inspections et le Contrôle général des Services publics, pour favoriser la prévention ; et de doter les juridictions de moyens logistiques, financiers et humains pour diligenter le traitement des dossiers », a précisé M. Guindo.

Adama BERTHE