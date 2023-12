Reprise de la ville de Kidal : Mandé, en liesse, célèbre l’évènement! - abamako.com

Reprise de la ville de Kidal : Mandé, en liesse, célèbre l'évènement! Publié le samedi 2 decembre 2023 | Le Pelican

Ce vendredi 17 novembre 2023, à la mairie de la commune rurale de Mandé, a lieu un meeting organisé par la jeunesse. Ce, afin de manifester leur joie, montrer leur reconnaissance, et leurs remerciements aux FAMA pour leur succès à Kidal.



C’était en présence de toutes les autorités communales, notamment de : M. le maire, les chefs des villages de O Ouezzindougou et de Kanadjiguila, Mme Doumbia Fatoumata Diané, Présidente du Collectif des associations et ONG féminines du Mali (CAFO), du président de la jeunesse de Ouezzindougou, ainsi que de plusieurs autres personnalités de marque de la commune, notamment Aboubacar Camara alias le Sybien, ex coordinateur de L’AEEM et actuel guide des « aeemistes » du mandé.



Après la montée des couleurs, le chef de village de Ouezzindougou s’est dit fier et content des FAMA notamment. Il a exhorté l’armée malienne à continuer sur ce chemin jusqu’à la à la sécurisation totale de notre pays. Quant au chef de village de Kanadjiguila, il s’est dit heureux de voir l’armée malienne bien accomplir sa mission régalienne. Il s’en est suivi les mots de remerciements, de soutien prononcés par le Chef de la Délégation Spéciale de la commune Mandé. « Le but de l’événement de ce soir, est de témoigner la joie de la population de la commune rurale du Mandé par rapport à la reprise de la ville symbolique de Kidal par les FAMA. La jeunesse du Mandé, les Chefs des villages de la commune rurale Mandé et les autorités communales, ont décidé ensemble de communier avec les FAMA, cette victoire sur les terroristes dans la ville symbolique de Kidal. Les FAMA ont montré au monde entier que c’est au maliens de faire de Kidal, une affaire malienne et ils l’ont magnifié le 14 novembre 2023. Le message que j’ai à lancer à l’endroit de la population malienne, en général et celle du Mandé, en particulier, est de rester souder, d’aider son armée, la soutenir vaille que vaille pour que la victoire finale soit à l’orée de ce que l’on a prévu pour le Mali ! Le Mali pour les maliens, le Mali pour le Mali ! », S’est-il exprimé.



Mme Doumbia Fatoumata Diané Présidente de la CAFO Collectif des associations et ONG féminines du Mali, dans son intervention, a vivement affiché le soutien ferme de son association aux FAMA et aux autorités de la Transition. Alors que Galabou Diarra, Président de la jeunesse de Ouezzindougou, a indiqué qu’ils ont organisé cette sortie dans le seul but de montrer aux FAMA que la jeunesse est avec les FAMA et qu’elle très fière d’elles. Il a rappelé une citation célèbre de Thomas Sankara : « L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte, ne mérite pas qu’on s’apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maître qui prétend l’affranchir. Seule la lutte libère ! ».



Bata Kamissoko