Distribution d’électricité de l’EDM : Le délestage est-il un mal incurable ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Distribution d’électricité de l’EDM : Le délestage est-il un mal incurable ? Publié le samedi 2 decembre 2023 | Le Pelican

© Autre presse par DR

Fourniture d`électricité : la Société Énergie du Mali-SA (EDM-SA) annonce des perturbations à Bamako, les raisons

Tweet

Le calvaire de la population malienne continue. Quelles solutions pour mettre fin aux incessants et récurrents délestages d’électricité de l’Energie du Mali (EDM)? Cette une interrogation qui persiste depuis des décennies, mais cette année, elle est plus que jamais d’actualité alors qu’elle demeure encore et toujours sans réponse. Que se passe-t-il vraiment ?



Les délestages répétitifs au quotidien, pénalisent les populations, malgré son caractère résilient. Elles sont et demeurent le vrai soutien de la Transition. Notamment, pendant les moments durs des sanctions dont l’embargo de la CEDEAO. Les populations maliennes ont montré et démontré leur caractère de résilience, en acceptant de supporter les conséquences des sanctions, alors qu’elles subissaient les conséquences fâcheuses du terrorisme.



Fort heureusement que le contexte de la crise a fait renaître l’esprit patriotique chez les maliens. Tout ce qui privilégie l’intérêt supérieur de la Nation. Ainsi, jusque-là, les délestages sont tolérés supportés par les populations. Mais jusqu’à quand ? Il y a, de toute façon, des risques de révoltes dans le pays. D’autant que, malheureusement, le rythme de ces délestages commence par angoisser les populations. Tant le manque d’électricité ralentit, voire, paralyse toutes les activités. Et tout le monde en souffre tristement. Du vendeur d’eau glacée aux industriels, la situation est difficile et intenable.



Chacun à son niveau, subit les effets négatifs et néfastes du manque d’électricité. Les soudeurs métalliques font partie des vraies victimes des délestages, tout comme les vendeurs des poissons frais. Idem pour les media. Chaque jour, chaque secteur est servi juste pour quelques heures. Les Directeurs de publications des Organes de Presse tout comme les imprimeurs en savent mieux que quiconque. Chaque jour, ils prient afin que l’électricité arrive vite dans leurs différents secteurs, pour la production de leurs journaux quotidiens et périodiques.



En vérité, ce sont les populations qui sont concernées par cette situation très chaotique. Existe-il réellement une solution à l’Energie du Mali ? Dans l’immédiat, aucune solution en vue. Alors qu’il faut que les autorités aillent très vite dans l’anticipation des solutions. Une chose est certaine, la volonté politique des autorités de Transition est telle que l’on pourrait bien espérer pour une normalisation du de la distribution d’électricité. Mais est-ce pour demain ?



Monoko Toaly