Edito : L’AES résolument en marche !

Bamako était l’hôte, du 23 novembre au 1er décembre 2023, de deux réunions ministérielles des Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Celle sur le Développement Economique dans l’espace du Liptako-Gourma a réuni, le 25 novembre 2023, les Ministres chargés de l’Economie et des Finances, de l’Energie, du Commerce et des Industries. Elle vise à créer une synergie d’action sur l’accélération du processus d’intégration économique et financière au sein de l’Alliance. Cette réunion ministérielle a été précédée par la rencontre des experts, les 23 et 24 novembre. Le Burkina, le Mali et le Niger seront-ils, in fine, amenés à quitter l’UEMOA pour créer leur propre union monétaire ?



Une chose est claire, les argentiers des trois Etats ont relevé la nécessité de créer une union économique et monétaire. Et les pays de l’AES veulent aller vite et même très vite dans l’opérationnalisation de leur organisation, créée le 16 septembre 2023. N’est-ce pas ce qui explique les séries de visites qu’effectuent les dirigeants des trois pays chez les uns et les autres ? Le général Abdourahamane TIANI, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), chef de l’Etat du Niger et Apollinaire Joachim Kyelem de Tambèla, Premier ministre burkinabè, se sont rendus à Bamako. Le Chef d’Etat nigérien s’est aussi rendu à Ouagadougou pour rencontrer son homologue burkinabé.



L’objectif de ces déplacements est certainement d’évaluer les forces, les faiblesses mais aussi et surtout, les opportunités et menaces qui se présentent à l’Alliance. Ce, afin de pouvoir créer une synergie d’actions entre les pays membres pour accélérer le processus d’intégration économique et financière en son sein. Depuis la signature de la Charte du Liptako-Gourma, le 16 septembre 2023, par les Chefs d’Etat du Burkina, du Mali et du Niger, le processus d’intégration ne cesse de s’accélérer entre les trois pays sahéliens.



Dans cette perspective et conformément aux dispositions pertinentes de la Charte instituant l’AES, le Capitaine Ibrahim TRAORE, le Colonel GOITA et le Général Abdourahamane TIANI, ont décidé de tenir des concertations ministérielles permanentes, en vue de dégager les perspectives d’opérationnalisation de l’Alliance. Ainsi donc, après les ministres de l’Economie et des Finances, ce sont les Ministres des Affaires étrangères des trois Etats qui se sont réunis demain, 30 novembre 2023, pour décider des protocoles additionnels à adopter, des organes à mettre en place ainsi que des mesures politiques et de coordination diplomatique à définir, sur la base des recommandations des Hauts fonctionnaires, précédemment réunis, à Bamako, les 27 et 28 novembre 2023. Alors qu’il est prévu que les ministres chargés de la Défense des trois pays se réunissent instamment à nouveau.



N’est-ce pas que l’AES est résolument en marche, dans un triptyque holistique : Défense, Diplomatie et Développement ?



Gaoussou Madani Traoré