Conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée : Les trois meilleurs établissements pénitentiaires récompensés par le ministre Kassogué Publié le samedi 2 decembre 2023 | Aujourd`hui

Le ministre Mamadou Kassogue

Ce lundi 27 novembre 2023, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, accompagné d’une importante délégation, s’est rendu à Ségou dans le cadre de la 7e Conférence annuelle de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée.



Accueilli chaleureusement par les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région, le ministre Kassogué a présidé la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle sont intervenus successivement le maire de Sébougou pour le mot de bienvenue, le représentant du Pnud, la cheffe de la coopération de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas par visioconférence, le directeur national de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée et enfin le ministre Kassogué pour le discours d’ouverture.



Dans son allocution, le ministre Mamoudou Kassogué a salué l’organisation de cette 7e édition, cadre d’échanges permettant d’évaluer les réalisations de l’année écoulée et de projeter les efforts à déployer pour améliorer la qualité du service pénitentiaire. Il a ensuite développé le thème central de la rencontre “La sécurité pénitentiaire, facteur de paix et de cohésion sociale” en insistant sur le rôle fondamental de l’administration pénitentiaire dans la sécurisation des populations face à la menace terroriste.



Le ministre a également fait le point sur les avancées notables concernant le statut des fonctionnaires du cadre de l’administration pénitentiaire, l’érection de la direction nationale en direction générale ou encore le processus d’adoption de l’arrêté relatif aux différentes formations et grades du personnel.



La cérémonie s’est poursuivie avec une présentation du bilan annuel de la direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, une intervention du directeur des finances et du matériel sur la gestion du budget en mode programme avant une remise de chèques aux trois meilleurs établissements pénitentiaires au titre de l’année 2022 et une photo de famille.



A l’issue de cette fructueuse journée, le ministre Kassogué et sa délégation ont regagné Bamako avec la satisfaction du devoir accompli.