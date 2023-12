Fêtes de fin d’année 2023 : Des offres exceptionnelles pour les abonnés de Canal+ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fêtes de fin d’année 2023 : Des offres exceptionnelles pour les abonnés de Canal+ Publié le samedi 2 decembre 2023 | Aujourd`hui

Tweet

Les responsables du Groupe Canal+ au Mali étaient face à la presse le lundi 13 novembre dernier, à l’hôtel Radisson Collection pour parler des nouvelles offres exceptionnelles prévues en cette fin d’année pour les abonnés Canal+.



Cette conférence de presse était animée par Idrissa Diallo, directeur général du Groupe Canal+ au Mali, accompagné par Yacouba Diallo, chargé des réabonnements, Fatoumata Sow, directrice de la communication, Yaye Sidibé, directrice des ventes.



Chaque année, Canal+ célèbre les fêtes de fin année avec plein d’offres à plus large public. Cette année, des nouvelles offres exceptionnelles attendent les abonnés et les futurs clients.



Selon le directeur général du Groupe Canal+ au Mali, Canal+ réaffirme son engagement à offrir une expérience télévisuelle inégale tant sur le plan du prix que du contenu. “L’objectif de cette initiative est de permettre à toutes les familles de savourer pleinement des divertissements télévisuels durant les fêtes de fin d’année 2023. Nous avons décidé de passer le prix du décodeur de 10 000 F CFA à 5000 F CFA. Et, ce du 14 au 26 décembre 2023. En plus de cela, les abonnés bénéficieront de 15 jours supplémentaires sur la formule «Tout Canal Plus», soit 30 jours de contenu exclusif”, a-t-il expliqué.



Fatoumata Sow, directrice de communication, a indiqué que depuis le 13 novembre, Canal+ Premier diffuse la nouvelle création originale de la série “Spinners” chaque lundi, tandis que Saison 5 tant attendus de la série “La Reine” sera de retour Canal+ Pop. “Avec le Canal+, les surprises ne s’arrêtent pas là. Trois nouvelles chaines maliennes viennent aussi enrichir les bouquets. Une nouvelle chaîne rien que sur la CAN 2023 vient d’être mise en place afin les abonnés ne ratent rien de cette grande fête du football africain. Cerise sur le gâteau, Canal+ clôture ce festival des cadeaux par une tombola spéciale. Chaque client qui se réabonne entre le 1er et le 31 décembre sera automatiquement éligible à un tirage au sort, avec à la clé des lots attrayants dont 30 groupes électrogènes. Pour couronner tout, une voiture neuve est prévue pour le grand prix du 31 décembre”, a-t-elle laissé entendre.



Mahamadou Traoré