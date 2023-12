Dissolution des Conseils Municipaux C-IV: Le parti YELEMA demande des explications - abamako.com

Dissolution des Conseils Municipaux C-IV: Le parti YELEMA demande des explications Publié le samedi 2 decembre 2023

Dans un courrier confidentiel que Le Soft a consulté, le Parti Yéléma dit être surpris de la dissolution des conseils communaux dans son escarcelle en conseil des ministres du 22 novembre dernier, Face à la situation, le parti a adressé la correspondance ou ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation pour des explications.



Dans la correspondance adressée au ministre Maiga, le Président du parti Yelema rappelle qu'il tient à la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des affaires publiques, et au bien-être des populations



C'est pourquoi, dans sa correspondance, il demande au ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, de lui fournir d'amples informations sur les faits reprochés aux conseils municipaux dissous sur sa proposition au conseil des ministres.

A noter que le parti dispose en Commune IV du District de Bamako, 10 conseillers. dont 9 à élus et un adhérant



Aussi, faut-il rappeler que le Yéléma n'est pas le seul parti concerné par la décision adoptée en conseil des ministres, puisqu'elle touche également la mairie du district de Bamako dont le patron est placé sous mandat de dépôt ainsi que la CII.