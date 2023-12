Son jugement en appel fixé au 15 janvier 2024: Ben à nouveau à la barre! - abamako.com

Son jugement en appel fixé au 15 janvier 2024: Ben à nouveau à la barre! Publié le dimanche 3 decembre 2023 | Le Soft

Condamné le 14 septembre à deux ans de prison, dont un ferme, pour "atteinte au crédit de l'État", Adama Diarra dit Ben Le Cerveau qui croupit depuis bientôt trois mois dans la prison pour civils de Kénioroba, à 60 kilométres de Bamako, peut espérer être libre, plus tôt que prévu.



Dans la maison d'arrêt de Kenioroba où,depuis son incarcération, il reçoit, à compte gouttes les quelques camarades de son mouvement, restés fidèles à lui, le leader pro transition qui haranguait les foules dans les rues de Bamako, pour exiger le départ des troupes étrangères du Mali, n'a rien regretté», selon ses visiteurs.



Ben a été pour nous, un leader qui a osé se mettre devant, pour combattre les impérialistes, conformément à la vision des autorités de la transition, s'englarifie un de ses fidèles jeunes camarades.



Avec les autorités de la transition, Ben partage bien de visions, malgré la disgrâce. Qu'il soit sur le départ des troupes étrangères ou l'hostilité vis-à-vis de la Cédéao qu'ils accusent de faire le jeu des puissances étrangères, ou même sur la vision panafricaniste qui tire ses origines maliennes du marxiste scientifique Modibo Kelta, Adama Diarra et ses mentors s'accordent la vision.



Le lundi 4 septembre dernier, vers 17 heures notamment, lorsqu'il se faisait arrêter par des éléments de la Brigade d'Investigation Judiciaire de Bamako, Ben et ses camarades se trouvaient dans l'enceinte du cimetière de Hamdallaye.



Ce jour, nous étions devant la tombe de notre maître Amadou Traoré dit Amadou Djicoroni en train de commémorer les 7 ans de sa disparition, se souvient un jeune du mouvement Yerewolo, témoin des de faits



Amené devant l'unité d'enquêtes de la police citée plus haut, les avocats de celui qui jouissait d'une immunité parlementaire apprendront de la bouche d'un enquêteur que leur client a été pris en flagrant délit d'atteinte au crédit de l'Etat, sur auto saisine du Procureur du pôle judiciaire spécialisé de la lutte contre la cybercriminalité.



A la BIJ, celui qui était censé jouir les privilèges de Député, passe une nuit de garde à vue. Le lendemain.est présenté au Procureur Qui décide à son tour, de le placer sous mandat de dépôt pour "atteinte au crédit de l'Etat



Si pour ses soutiens qui sont pour la plupart, des fervents défenseurs de la transition, l'accusation a trop osée, il a comparu en flagrant délit, à la suite des propos qu'il a tenus le dimanche 27 août 2023 à 21h sur la radio Voix du Mali Nous avaient confié des sources judiciaires dans l'anonymat.

Après trois nuits passées à la MCA entre le mardi 05 et le vendredi 8 septembre, Ben comparaît une deuxième fois, puis retourne à la MCA pour attendre le délibéré. Le jeudi 14 septembre 2023, il est à nouveau à la barre.



A la fin des débats dans la salle d'audience, il est condamné à deux ans d'emprisonnement dont un ferme. Le lendemain, le décret qui faisait de lui un membre du Conseil national de transition est abrogé par un décret du Président Assimi Goita. Le même jour, il est transféré à la prison Kénioroba, à 60 kilomètres de Bamako, laissant les observateurs stupéfaits.



Depuis trois mois, le plus célèbre des jeunes soutiens de la transition est derrière les barreaux sous le régime qu'il a contribué à enraciner et orienter.

Cependant pour les moins sceptiques qui pensent toujours que le sort réservé à Ben résulte juste de simples incompréhensions entre alliés, Ben Peut revenir pour continuer la lutte aux côtés de ses aînés



A cet espoir de ses alliés et soutiens, que rien ne présageait, il nous est revenu que l'appel interjeté par ses avocats depuis le 18 septembre 2023 et qui était presque bloqué, a connu une évolution significative.



Des Sources judiciaires, il nous est retenu que le jeune Adama Ben Diarra sera jugé en appel par la Cour Cour d'Appel de Bamako le 15 janvier prochain



A l'analyse d'une autre source dans l'anonymat,le droit sera dit par la Cour qui a d'abord accepté de statuer en appel Une évolution qui, selon d'autres sources politiques proches du pouvoir de la transition laisse entendre une possible libération de Ben ..



LE SOFT