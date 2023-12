Affaire 59 citernes : Dossier vide - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire 59 citernes : Dossier vide Publié le dimanche 3 decembre 2023 | Le Soft

© aBamako.com par FS

Les jeunes de Kolokani bloquent la circulation

Les jeunes de Kolokani ont bloqueé la circulation aux véhicule sur la route Nationale No3 pour manifester leur colère face à l`état de la route Bamako-kolokani, le Mardi 18 Septembre 2018. Tweet



Le dimanche 22 octobre dernier, après deux journées de tapage médiatique, tendant visiblement à trouver d'autres excuses aux coupures intempestives d'électricité, la ministre de l'Energie, Bintou Camara a accordé un entretien aux confrères de la télévision nationale.



Mais part le dossier du marché relatif aux groupes électrogènes, sur lequel le Soft enquête depuis bien avant la sortie de la ministre et que nous traiterons largement dans nos colonnes, la septuagénaire a aussi parlé d'une rocambolesque disparition en seulement quatre jours, de 59 canmions citernes remplis de gas-oil qui appartiendrait Energie du Mali



Sur quatre jours, nous avons constaté que 59 citernes ont disparu entre Balingué et les différentes centrales de Bamako avait-elle affirmé. En d'autres termes, la ministre accuse des individus qu'elle n'a jusqu'à ce jour pu identifier d'avoir détourné 59 citernes.



Pire, dans son entretien qu'elle voulait comme de Doliprane pour calmer la fièvre des Maliens, elle a ajouté que ces carburants sont souvent revendus dans les stations en place, ou revendus moins cher à des industries



Pire, des chauffeurs et des agents de l'EDM sont complices de ces vols de carburants,avait-elletenté de faire croire. En Français facile, la ministre a dit aux Maliens qu'elle a identifié le réseau de voleurs et recéleurs du carburant d'EDM. Elle a même renchéri qu'un réseau composé de fonctionnaires et d'agents d'EDM est démasqué par les autorités de la transition. Pour en savoir mieux. Le a mené des enquêtes à tous les niveaux.



Toutefois, si nul ne peut nier les difficultés que traverse l'Energie du Mali pour une raison ou pour une autre, force est de constater que les propos de la ministre, contrastent nettement avec la vérité, du moins avec ce qui peut être vérifié.



Au Soft où nous avons poussé les enquêtes, tant sur l'affaire des groupes électrogènes, que sur celle des 59 citernes prétendus être détournés, il nous est revenu les deux pauvres camions citernes qui avaient fait l'objet de mise en fourrière, et que la ministre a voulu prendre en exemple, ont été,72 heures après, restitués à leurs propriétaires respectifs. Mieux, aucun élément tangible n'a été fourni à la justice, ni par la ministre ni par ses collaborateurs qui ont supposé lui avoir vendu la mèche.



En conséquence, du côté de la justice malienne qui enquête bien et toujourssur bien de dossiers de L'EDM, celle proprement dite des 59 citernes est vide », nous a confié une source introduite dans l'anonymat. A donc, chacun de se faire une idée pour le reste!



Source :LE SOFT