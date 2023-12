Nord du Mali : Les FAMa infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs attaques - abamako.com

Publié le dimanche 3 decembre 2023

Nord du Mali : Les FAMa infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs attaques

Dans sa mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMa ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 04 postes dans les localités de Labbezagan, Gossi, Tessalit et Menaka. A Labbezagan, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite.



A Gossi et Tessalit, les groupes terroristes ont procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects sur les postes FAMa.



A Menaka, malgré une concentration importante de combattants terroristes décidés à en découdre avec nos forces, les FAMa leur ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de Terroristes et l'interpellation d'une vingtaine mise à la disposition de la prévôté pour des enquêtes.



Plusieurs véhicules, motos et armes y ont été récupérés. Les FAMa rassurent les populations de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire et à permettre la libre circulation des personnes et des biens.