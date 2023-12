Cybercriminalité : Abdoul Niang condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, Sidiki Kouyaté reste en prison - abamako.com

Publié le dimanche 3 decembre 2023

Poursuivis pour diffusion, publication de fausses informations mensongerement attribuées aux tiers de nature à troubler la paix publique, le Chroniqueur-activiste et journaliste à la fois, Abdoul Niang a été condamné, hier jeudi 30 novembre, à six mois d'emprisonnement avec sursis", par le Tribunal du Pôle de Lutte contre la Cybercriminalité. Toute fois, le Procureur a requis trois ans d'emprisonnement dont une année ferme pour le Porte-parole du Mouvement Yerewolo Débout sur les Remparts, Sidiki Kouyaté, accusé d'" atteinte au crédit de l'État...".le Chroniqueur-activiste et journaliste à la fois, Abdoul Niang, qui avait obtenu la liberté provisoire, a été juge, hier jeudi au Tribunal du Pôle de Lutte contre la Cybercriminalité. Accusé de diffusion, publication de fausses informations mensongérement attribuées aux tiers de nature à troubler la paix publique après des heures de débats houleux, il sera condamné a six mois d'emprisonnement avec sursis par ledit tribunal



Rappelons que le Journaliste qu'il est, avait été placé sous mandat de dépôt le jeudi 19 octobre der nier, par le Procureur du Pôle de Lutte contre la Cybercriminalité, puis écroué à la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (MCA), après sa convocation et l'obtention de sa liberté.



Le Porte-parole du Yerewolo Débout sur les Remparts reste en prison Arrêté depuis le 8 septembre dernier, le Porte-parole du Mouvement Yerewolo Débout sur les Rem-parts, Sidiki Kouyate a comparu, hier jeudi 30 novem bre devant le Tribunal du Pôle de Lutte contre la Cybercriminalité, pour atteinte au crédit de l'Etat Au terme de plusieurs heures de débats fructueux, le Parquet a décidément requis trois ans d'emprisonnement, dont une année ferme pour l'accuse Toutefois, le délibéré de ce jugement de fond est attendu le 7 décembre prochain. En attendant, l'ac cusė Sidiki Kouyaté reste en prison à la MCA.



Daouda SANGARE



L'Indépendant