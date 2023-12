Focus : Bases russes ! - abamako.com

Focus : Bases russes ! Publié le lundi 4 decembre 2023

© aBamako.com

Le Mali reçoit de nouveaux équipements militaires russes

Bamako, le 31 mars 2022, le ministre de la défense le Colonel Sadio Camara a réceptionné de nouvelles acquisitions d`équipements militaires de marque russes

Le Mali amorce un nouveau tournant décisif de son histoire. Un tournant marqué par des événements majeurs dont, entre autres, le départ (forcé) des forces étrangères (après une dizaine d’années de présence chez nous) et l’éclatante victoire des FAMA sur la meute de terroristes et de malfrats à Kidal.



Expulsion de Barkhane, Renvoi de la MINUSMA, Reprise de Kidal, ce là autant de faits marquants de cette année 2023 qui tire vers sa fin. Des faits hautement appréciés par l’opinion et qui figureront désormais en bonne place dans l’histoire du Mali. Ils sont encore vivement salués à l’intérieur et à l’extérieur du pays.



Cependant, ne cédons guère ni à l’euphorie encore moins à un quelconque manque de vigilance. Les terroristes et leurs sponsors étrangers sont toujours à la manœuvre. Le Président Modibo Keita, père de l’indépendance, en visionnaire avait prévenu : ” Même si on les chasse de chez nous, ils n’iront pas loin. Ils continueront de rôder autour et ils tenteront tôt ou tard de revenir avec l’aide de certains fils égarés du pays…”. Une prémonition qui est une vérité aujourd’hui.



Depuis l’avènement de la Transition, les Autorités maliennes sont dans une logique positive de défendre vaille que vaille les intérêts supérieurs du Mali. Et cela conformément aux principes édictées par le Président Assimi Goïta : le Respect de la Souveraineté du Mali, le Respect des Choix stratégiques et des partenaires du Mali et le Respect des intérêts du peuple malien.



C’est pourquoi il est important actuellement de tout mettre en œuvre pour protéger notre pays contre toutes formes d’agression et/ou de déstabilisation orchestrées de l’extérieur. Pour cela il urge d’intensifier la coopération avec des partenaires sérieux, fiables et sincères comme la Russie. De l’avis de nombre de Maliens, les Russes doivent être plus présents au Mali avec l’implantation de Bases militaires partout où la nécessité s’impose. Cela dans la continuité de la fructueuse coopération militaire entre les deux pays.



