Gestion des crises au Sahel : Le rôle des journalistes en question à l’EMP - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Gestion des crises au Sahel : Le rôle des journalistes en question à l’EMP Publié le lundi 4 decembre 2023 | L’aube

Tweet

L’école de Maintien de la paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) du Mali en partenariat avec l’Ambassade de l’Algérie a organisé, du 28 au 30 novembre 2023, un séminaire international sur « Le rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel ».



Depuis une dizaine d’années, le Mali à l’instar des autres pays du Sahel (Burkina Faso et Niger) est confronté à une crise multiforme. Aux problèmes de sécurité et de développement s’ajoutent des questions de gouvernance. Aussi les médias de ces pays et la société civile de ces Etats sahéliens ne peuvent rester indifférents.



Ainsi, ce séminaire avait pour objectif principal d’inciter et d’aider les experts et acteurs des médias à réfléchir et proposer des voies et moyens pouvant aider les professionnels du secteur à mieux s’outiller pour contribuer à la construction de la paix dans un Sahel durement éprouvé par des crises multidimensionnelles.



Durant trois jours, les participants à l’atelier ont échangé avec des experts sur différents thèmes dont la communication en temps de crise, les relations de travail entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité, ou encore les mécanismes d’accès à l’information militaire…



Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division Sidiki SAMAKE a déclaré que «le rôle des médias et leur influence dans la construction des opinions publiques sont cruciaux, y compris dans la perception que l’on se fait d’un Etat». Et d’ajouter, « qu’il s’agisse donc des médias classiques, qui jouissent d’un certain niveau de crédibilité, ou d’autres modes modernes de diffusion de l’information, il est une constance que l’information est une matière fondamentale des relations internationales ».



Pour sa part, le colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l’EMP-ABB, dira que les médias sont des acteurs incontournables de la gestion des crises. Le colonel Sangaré a indiqué que les journalistes peuvent contribuer à la paix et à la cohésion sociale en diffusant des informations fiables et objectives. Il ajouta : « Les médias, qu’ils soient sous forme de presse écrite, audio, audiovisuelle ou de médias digitales, sont des narrateurs de notre époque. Ils façonnent notre perception de la réalité en sélectionnant, interprétant et présentant l’information. Dans le contexte des conflits, cette capacité à influencer l’opinion publique peut jouer un rôle déterminant dans la résolution pacifique des différends ».



A l’issue du séminaire, une série de recommandations ont été formulées. Parmi ces recommandations il y a notamment la pérennisation et la mutualisation des rencontres entre les journalistes et les forces armées de sécurité.



Mémé Sanogo