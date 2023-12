Entre Nous : Canaliser les jeunes talents ! - abamako.com

La Coupe du monde U – 17 ans Indonésie 2023 a connu son épilogue, le samedi dernier avec le sacre de l’Allemagne qui a battu la France en finale à l’issu des épreuves de tirs au but.



La veille, les Aiglonnets du Mali avaient largement dominé l’Argentine sur le score de 3 buts à 0. Les poulains de l’entraîneur Soumaïla Coulibaly retournent donc avec le bronze. Ils ont été majestueux face aux Argentins. La petite vidéo du résumé des buts faite par le quotidien français «L’équipe» est simplement admirable à visionner. Cette génération, qui a raté de justesse la qualification pour la finale, a du talent à revendre. Hamidou Makalou, Ibrahima Diarra, Mamadou Doumbia et autres sont des jeunes qui peuvent apporter beaucoup au football malien.



«Troisièmes de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023, les jeunes Maliens peuvent rêver à d’autres lendemains chantants», peut-on lire dans un article publié sur le site internet de la FIFA. Le sélectionneur des Aiglonnets se veut optimiste en disant que l’avenir s’annonce radieux pour le football malien. «On va participer [au Mondial 2026], j’en suis sûr à 100 %…..On s’est donné des objectifs pour la Coupe d’Afrique qui a lieu avant, mais nous allons nous qualifier», a souligné Soumaïla Coulibaly.



La qualification des Aiglonnets au carré d’as n’est pas une nouveauté dans cette compétition, dont la première participation du Mali remonte en 1997. Depuis 2015, l’équipe nationale cadette du Mali brille sur les pelouses de la Coupe du monde. En 2015, le Mali a perdu la finale face au Nigeria. Notre pays a été privé, en 2017, du bronze par le Brésil et s’est contenté de la quatrième position.



Le Mali n’exploite pas beaucoup ces jeunes talents. Comparaison n’est pas raison. En 1999, le Mali a réalisé une performance honorable à la Coupe du monde junior avec une génération de jeunes joueurs à l’image de Seydou Kéïta et Mahamadou Dissa qui furent respectivement meilleurs joueur et butteur. A ce tournoi mondial, l’Espagne a remporté le trophée au Nigéria. La génération des jeunes joueurs espagnols, qui a brillé en 1999 à la Coupe du monde junior au Nigéria, a offert à l’Espagne une Coupe d’euro et une Coupe du monde.



Par contre, la génération de Seydou Kéita n’a jamais remporté une Coupe d’Afrique des Nations à plus forte raison se qualifier pour la Coupe du monde. Plusieurs fois demi-finalistes de la CAN, ces Aigles formés pour certains par le Centre Salif Kéïta ont comme meilleure performance la médaille de bronze à la CAN.



Il revient aux dirigeants du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération malienne de Football et à l’encadrement technique, de faire en sorte que ces jeunes et d’autres talents soient canalisés pour le bonheur de notre sport roi.



Chiaka Doumbia