Alliance des États du Sahel (AES) : Les ministres recommandent une Confédération des 3 pays Publié le lundi 4 decembre 2023 | Le challenger

Les travaux de la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES)

La première réunion des Ministres des affaires étrangères des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), s’est tenue à Bamako, les 30 novembre et 1er décembre 2023. Les ministres recommandent aux Chefs d’Etats la création d’une Confédération des trois pays.



Décider des mesures «appropriées » pour l’opérationnalisation de l’Alliance des États du Sahel, convenir d’un mécanisme de coordination de l’action politique et diplomatique des Etats membres de l’AES justifient cette réunion des chefs de la diplomatie du Mali du Burkina et du Niger : Abdoulaye Diop, Mme Olivia Ragnaghnewendé Rouamba et Bakary Yaou Sangaré.



Une recommandation majeure de cette réunion ministérielle est la création d’une Confédération des trois pays. «Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi, et surtout, conscients du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d’émergence économique qu’offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l’espace AES, et guidés par l’ambition de parvenir, à terme, à une Fédération réunissant le Burkina, le Mali et Niger, recommandent aux Chefs d’Etat de l’AES la création d’une Confédération des trois pays », peut-on lire dans la Déclaration rendue publique.



Ousmane Tangara