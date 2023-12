Protection des professionnels des médias et assimilés du cyberespace : Le combat quotidien d’Appel-Mali et son partenaire Ims - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Protection des professionnels des médias et assimilés du cyberespace : Le combat quotidien d’Appel-Mali et son partenaire Ims Publié le lundi 4 decembre 2023 | Le challenger

Tweet

L’Association des Professionnels de la Presse en Ligne (Appel-Mali), a organisé un colloque sur le thème : «Protection des Professionnels des médias et Assimilés dans le cyberespace au Mali». C’était le jeudi 30 novembre 2023, au Mémorial Modibo Keita.



La cérémonie d’ouverture, présidée par Mohamed Ag Albachir, représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique, s’est déroulée en présence du représentant du Gouverneur du District, Mangoro Konaté et celui du président de la Maison de la presse, Mahamadou Talata Maïga.



Organisé avec le soutien financier d’International Média Support -Ims- ce colloque témoigne de l’engagement d’Appel-Mali pour la sécurité des professionnels de médias et la liberté d’expression au Mali. Il vise à sensibiliser les acteurs web et d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de protéger les professionnels du cyberespace au Mali. Il s’agit de mener des réflexions sur des voies et moyens permettant aux acteurs en ligne, de travailler dans un espace sécurisé.



L’objectif d’Appel-Mali, selon Modibo Fofana, «est clair : plaider pour une protection indispensable qui revêt une importance capitale dans le paysage médiatique actuel». Cette sécurité, a-t-il souligné, doit aussi concerner les contenus médiatiques en ligne dans le respect des règles et législations en vigueur. «Nous devons garantir le stockage et la protection des informations collectées sur internet, tout en traitant et diffusant ces données dans le respect strict du cadre légal, qu’elles contiennent ou non des informations à caractère personnel. Il est essentiel d’intégrer les aspects légaux à la protection et à l’accessibilité de ces données professionnelles», a poursuivi le Président d’Appel-Mali.



Intégrer le projet de décret sur la presse en ligne dans la loi 0046



Tout en reconnaissant l’importance de l’adoption de la loi portant répression de la cybercriminalité, Modibo Fofana a exprimé ses inquiétudes sur certaines dispositions de ce texte, notamment ses articles 20 et 21 qui peuvent être des entraves à la liberté de la presse et d’expression. Il «espère que la relecture en cours aboutira à l’intégration du projet de décret sur la presse en ligne dans la loi 0046, également appelée Loi de 2000, afin de renforcer la protection des journalistes professionnels en ligne.»



Mohamed Ag Albachir considère ce colloque comme un espace de plaidoirie pour la sécurité et la liberté des professionnels de la presse en ligne. Selon lui, l’adoption de la loi portant répression de la cybercriminalité au Mali est une réponse claire à une menace croissante, car elle permet «de déterminer les infractions relatives à la cybercriminalité et d’établir la procédure à suivre en la matière».



Il rappelle que la liberté d’expression est un droit constitutionnel, mais doit s’exercer dans le respect des règles d’éthique et de déontologie du métier de journaliste. «Toutefois, l’exercice de la liberté de la presse ne doit nullement nous faire perdre de vue la nécessité impérieuse de parvenir à une professionnalisation accrue des journalistes, en évitant également de mettre entre parenthèses les règles d’éthique et déontologiques, condition sine qua non de tout exercice de la liberté de la presse et d’expression», a-t-il souligné.



Il a remercié l’Appel- Mali et son Président pour les efforts consentis, et les a assurés de la disponibilité et l’accompagnement de son département pour la protection des professionnels de la presse en ligne.



Broulaye Koné, Stagiaire