Couverture médiatique de la COP : L’Ong Mali-Folke Center outille 20 journalistes

Publié le lundi 4 decembre 2023 | Le challenger

A son siège le lundi 27 novembre 2023, l’Ong Mali Folke Center a mobilisé deux experts sur les questions climatiques et les négociations de la Cop, pour renforcer la connaissance des journalistes sur un sujet qui reste une priorité nationale et mondiale.



Le PCA de l’Ong Mali Folke Center est sans équivoque sur l’urgence d’agir face au changement climatique, et surtout sur le rôle que peuvent jouer les hommes de médias à cet égard. Selon Dr Ibrahim Togola, la terre nourricière est «menacée», mais il manque des mesures urgentes et quotidiennes pour la protéger. Or, l’humanité a tout à gagner en protégeant son espace. «Le climat est une affaire de tous. Il faut des actions locales, il faut communiquer et surtout changer de comportement vis-à-vis de notre environnement.»







Information, Education environnementale



La Cop28 offrira encore l’opportunité aux acteurs engagés en faveur du climat de trouver les voies pour sauver la planète. D’après le PCA de l’Ong Mali Folke Center, la presse peut jouer un grand rôle d’information et de communication pour susciter l’action. À cet égard, il est convaincu que «l’éducation environnementale», est l’autre clé de voûte pour «changer» la donne. La formation, l’information et le soutien au capital humain constituent l’une des clés pour y parvenir. «Il faut éduquer et agir, tout en n’oubliant pas nos acteurs et nos génies locaux. Il faut valoriser leurs approches et leurs solutions locales pour un impact global. Il faut que nous les mettions en lumière et soutenions leurs initiatives transformatrices d’adaptation» a préconisé Dr Ibrahim Togola.







Enjeux pour le Mali



Le Mali nourrit des ambitions cette année pour la Cop 28. Modibo Sacko, Chef de cabinet du ministre de l’Environnement. « Nous partons pour affirmer le leadership du pays» pour lui, le Mali a contribué beaucoup en matière climatique à travers ses représentants. «Le Mali a assumé la présidence du Groupe des négociateurs pendant deux ans. 2016 à 2017, le Mali a été le premier pays à signer l’amendement de Kigali sur l’atténuation à 1% au lieu de l’atténuation à 1,5».



L’initiative sécurité climatique du Sahel



À Dubaï, notre pays va également lancer «l’initiative sécurité climatique du Sahel» pour les pays en crise. L’engagement des journalistes est plus que jamais indispensable à l’appui aux politiques et à la promotion des actions positives en faveur du climat. À cet égard, les experts ont entretenu les journalistes sur l’importance de la Cop, son historique, ses enjeux et ses défis surtout les perspectives pour notre pays et pour l’Afrique. Deux journalistes de l’Ortm ont partagé leurs expériences de couverture médiatique de la Cop et ont incité leurs confrères à s’interroger sur les défis climatiques tout en les invitant à s’impliquer davantage à ces questions.



Ousmane Tangara