Moussa Alassane Diallo contre les unités sucrières au Mali : «Nous avons deux unités industrielles qui ne peuvent pas couvrir la consommation nationale à hauteur de 30 %» Publié le lundi 4 decembre 2023 | La preuve

© aBamako.com par MS

Inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Bamako

Tweet





Face à la cherté de la vie, le peuple abandonné à son triste sort. Le gouvernement est réduit à un simple dénonciateur est à la recherche d’un bouc émissaire qu’il semble trouver. Les consommateurs maliens en veulent beaucoup à la Direction générale du Commerce et de la Concurrence (DGCC). Sucre, riz, viande, la liste des produits de première nécessité devenus inaccessible par la faute ou la complicité

de ce service. Jusqu’à preuve du contraire, la DGCC est incapable de réduire le prix des produits subventionnés. On ne parle même plus des contrôles inopinés qui avaient été initiés pour suivre l’application des consignes par les commerçants. On a l’impression que les produits subventionnés comme le sucre viennent du ciel.