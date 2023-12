Direction des Domaines et du cadastre: Les syndicalistes s’affrontent : Police, Gendarmerie et Justice en appel ! - abamako.com

Direction des Domaines et du cadastre: Les syndicalistes s'affrontent : Police, Gendarmerie et Justice en appel ! Publié le lundi 4 decembre 2023 | Le Sphinx

Alors que le secrétaire général du comité syndical a appelé la police estimant que certains Agents n’avaient droit de vote, l’autre tendance fit appel aux services de la Gendarmerie pour mettre de l’ordre. Après le scrutin à proprement parler, place à la décision de la justice. Le droit a été dit.





Le renouvellement du comité syndical de la Direction des Domaines et du cadastre affilié à l’UNTM était initialement prévu pour le 23 Juin dernier à la direction des Domaines et du Cadastre. A signaler que le bureau sortant a publié le calendrier électoral seulement le 19 Juin, soit moins de 05 jours avant les Assises. Mais pas de vote ce jour-ci. Et pour cause.



Sous le prétexte de la présence dans la salle de corps étrangers, parce que n’étant pas des agents du service à leurs dires, les responsables du bureau sortant ont quitté la salle. Un argument très contesté dans la mesure où tous les membres présents étaient bien des Agents dudit service. Il n’eut donc pas de vote ce jour. Qu’à cela ne tienne !



Un nouveau calendrier a été fixé pour le 25 Juillet 2023. Mais divine surprise ! Les lieux ont été envahis très tôt par des policiers avec pour mission d’empêcher l’accès de la salle à toute personne jugée indésirable par les membres du Bureau sortant. Et pourtant, en matière syndicale, tout agent est électeur et éligible.



Face à cette restriction des libertés syndicales, les Responsables de l’autre tendance firent appel à la Gendarmerie laquelle a remis de l’ordre dans la demeure.



Après constat et vérifications, tous les agents eurent ainsi accès à la salle et le vote put se dérouler sans anicroche. Du propre !



Policiers et Gendarmes procédèrent ensuite aux décomptes des voix à la fin du scrutin.



A signaler que deux candidats étaient en lice : le sieur Diakité, secrétaire Général du bureau sortant et le jeune prétendant Camara. Le résultat du vote fut sans appel : 76 voix pour Camara contre 57 pour Diakité, y compris la quinzaine de procurations en faveur de ce dernier. Mais rien n’y fit. Les travailleurs voulaient le changement et l’ont fait savoir à la faveur de ce scrutin.



Les choses auraient pu s’arrêter-là avec la victoire nette et sans bavure de M. Camara. Mais le Secrétaire Général sortant, le sieur Diakité, estimant que certaines personnes n’avaient pas droit de vote, a saisi le tribunal de grande Instance de la Commune III au mois d’Aout dernier et demandé par conséquent, l’annulation du scrutin et sa reprise.



Après presque quatre mois de procédure, d’écoute et d’échanges de correspondances entre les avocats des deux parties, le tribunal a, au cours de son audience du 30 Novembre dernier , rejeté l’assignation du sieur Diakité, la jugeant mal fondée. Et patatras ! Le tout puissant secrétaire Général du comité syndical sortant venait de perdre le pouvoir.



Jusqu’au renouvellement du bureau, c’est bien lui qui détenait en effet le pouvoir à la Dilection des Domaines de l’État et du Cadastre. Qu’il tousse et tous, Responsables de Direction jusqu’au planton, s’enrhumaient. Ancien membre du SYNTADE (les syndicats de l’Administration de l’État), il est présumé proche de Yacouba Katilé (secrétaire Général de l’UNTM) au nom duquel, il disait parler et agir (nous reviendrons sur cet aspect de nos prochaines livraisons).



La défaite de l’homme sonne, en tout cas, comme un gong de délivrance pour les travailleurs de ce service qui a perdu de tout son aura. Tout baigne désormais avec la nouvelle équipe syndicale. Les Travailleurs ont repris confiance et le changement est désormais perceptible. Les lignes bougent.



La tendance victorieuse n’a pas manqué de saluer l’impartialité de la justice.



A suivre



Batomah Sissoko