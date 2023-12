Sécurisation totale du territoire : la Minusma va transférer ses emprises de Gao et de Mopti à l’Armée malienne (DIRPA) - abamako.com

News Politique Article Politique Sécurisation totale du territoire : la Minusma va transférer ses emprises de Gao et de Mopti à l’Armée malienne (DIRPA) Publié le lundi 4 decembre 2023 | aBamako.com

La Minusma va transférer ses emprises de Gao et de Mopti, du 8 au 14 décembre prochain, à l'Armée malienne. L'information a été donnée ce lundi 4 décembre 2023 lors de la traditionnelle conférence de presse de la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée (DIRPA).



Lors de cette conférence, trois points ont été évoqués, notamment la situation sécuritaire sur le terrain, le point du processus de retrait de la Minusma et le recrutement dans les forces armées et de sécurité.



Sur la situation sécuritaire, le Colonel Souleymane Dembélé a affirmé que les terroristes sont en perte de vitesse et les FAMaa continuent de consolider leurs acquis à Kidal. ''Bientôt les dispositifs seront renforcés par les forces para-militaires avec le déploiement de la Douane, des agents des Eaux et forêts, de l'Administration pénitentiaire...'', a-t-il ajouté



Concernant le processus de retrait de la Minusma qui doit prendre fin ce 31 décembre 2023, l'armée malienne assistera au transfert des camps de Mopti le 8 décembre, et Gao le 14 décembre.



Avant de saluer les hommes de média et d'inviter les populations à soutenir les FAMa le chef de la DIRPA a indiqué que le recrutement annoncé par l'armée a enregistré plus de 3000 candidatures.



A.B

Source: aBamako.com