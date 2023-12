Santé et du Développement social : Le colonel Assa Badiallo Touré lance un vaste chantier d’assainissement de son ministère - abamako.com

Santé et du Développement social : Le colonel Assa Badiallo Touré lance un vaste chantier d'assainissement de son ministère Publié le lundi 4 decembre 2023 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

« Assainir le secteur de la santé afin de rendre les meilleurs services publics au Peuple malien ». Tel est l'objectif d'un vaste chantier lancé par la ministre de la Santé et du développement social, colonel Assa Badiallo Touré. Cette opération passe forcément par la nomination des cadres valables, compétents, intègres et capables d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la santé en conformité avec les orientations du Président de la transition, le colonel Assimi Goïta.



En effet, plusieurs directions et services du département de la Santé ont eu un nouveau patron, à l’issue du traditionnel Conseil des ministres du mercredi 22 novembre dernier.

Des remplacements qui entrent dans le cadre de la dynamisation de ses structures, afin d’assurer la continuité du service de qualité.



Certains changements sont dus à l’admission de ces chefs de service à la retraite et d’autres pour des raisons de l'absence des résultats.



Parmi ceux qui ont prévaloir leur droit à la retraite, on peut citer entre autres, le cas de l’ex Directeur général de l’hôpital de Kati, qui a été remplacé par le seul Professeur agrégé en Traumatologie, Monsieur Layes TOURE maître de conférences.

Le rapprochement de celui-ci s’explique pour la prise en charge adaptée des blessés de guerre, d’accidents de route et la formation des étudiants qu’il encadre dans sa spécialité.



Ensuite, l’ancien Directeur du Centre d’appui à la décentralisation et à la déconcentration (CADD), remplacé par M. Idrissa Camara, planificateur ayant une ancienneté de service de 15 ans dans ce service dont il était Directeur adjoint.



Et enfin, le Directeur du Centre national d’information, éducation, et communication de la santé

(CNIECS), le doyen Seydou Baba Traoré, remplacé par Mme Halimatou Haidara, communicatrice de

l’action sociale, précédemment Directrice régionale du Développement social de San.



Après ces cas de départ à la retraite, d'autres hauts cadres du secteur de la santé ont été remplacés.

Cela pour permettre la concrétisation des directives du Président de la transition le Colonel Assimi

Goita. Mais aussi d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur.



Il s'agit du Directeur de Laboratoire national de la Santé (LNS). L’ex directeur de ce service avait fait 14

ans de service et vient d’être remplacé par un Professeur en Hématologie.



Le Conseiller technique en charge des établissements de santé (hôpitaux), qui était à sa 6é année de service au Cabinet, a été remplacé par un expérimenté qui a été Directeur de l’hôpital de Ségou, Sikasso et de Luxembourg. Il a aussi gravi tous les échelons dans la gestion des structures hospitalières.



A l’Institut national de la santé publique, (INSP), le Professeur Samba Sow, appelé à d’autres fonctions, est remplacé par le Professeur Ibrahima Guindo, Chef Labo du même service.



La Cellule de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et les Hépatites, dirigée jusque-là par un non-fonctionnaire, a été remplacé à la suite de plainte formulée par des partenaires. Son successeur Dr. Madina Konate a plusieurs années d’expériences dans la gestion des services médicaux bénéficiaires de financement des PTF.



L’hôpital régional de Kayes n’avait pas de Directeur depuis quelques mois. Le Médecin Samou Diarra a

été nommé pour diriger cet hôpital régional.



Le Centre national de Lutte contre la drépanocytose dont le Directeur est parti pour d’autres fonctions est

remplacé par son adjoint. Le Directeur de l’hôpital du Point-G ayant plus de 5 ans de service a été aussi

remplacé pour trouver un dénouement heureux aux tensions sociales.



Selon nos informations, dans cette dynamique, d'autres changements verront le jour prochainement.

L'objectif n'est autre que d'assainir soigneusement le secteur de la santé et de la sécurité sociale au Mali.



Correspondance parti-

culière de A.T*