Affaire Mme Faye et un autre agent à l'ambassade du Mali à Genève : Le Ministre des Affaires Etrangères Abdoulaye Diop est interpellé Publié le lundi 4 decembre 2023

Dans un précédent article publié dans nos colonnes, nous interpellions le nouvel Ambassadeur Abdoulaye Tounkara face au licenciement abusif d’un domestique et d’une gouvernante travaillant dans la représentation diplomatique du Mali à Genève en suisse. Si le dossier connait une avancée significative grâce à l’ONG Suisse OCD International fédéralitude Suisse qui a pris à bras le corps ce dossier, l’affaire est loin de connaitre son épilogue. En effet, la Présidente de cette ONG Mme Karima Sandia Boina qui semble privilégier la médiation, n’occulterait pas non plus le traitement judiciaire du dossier si les deux victimes et particulièrement Mme Faye ne sont pas établis dans leurs droits surtout que cette dernière est en arrêt maladie depuis belle lurette. Face au risque d’une fermeture de la représentation diplomatique du Mali en Suisse pour manquement grave aux principes de droits de travailleurs, le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop est interpellé pour un règlement à l’amiable de cette affaire qui est sur le point de ternir l’image de notre pays en Suisse. Va-t-on éviter un bras de fer entre l’ambassadeur Abdoulaye Tounkara et l’ONG OCD international fédéralitude Suisse qui n’entend rien lâcher jusqu’à la remise des victimes dans leurs droits ? Le Ministre Diop va-t-il regarder en spectateur impuissant les élucubrations de son nouvel Ambassadeur sans sévir ?



Une affaire aussi banale que celle de la régularisation de deux domestiques employés dans la représentation diplomatique du Mali à Genève en Suisse est en train de tourner en incident diplomatique entre deux pays, le Mali et la Suisse. Pour rappel Mme Faye, une gouvernante et un autre agent faisant office de domestique étaient employés à la représentation diplomatique du Mali en Suisse. Les deux pauvres ont simplement vu leur contrat résilier sans sommation et cela en pleine période hivernale par l’ambassadeur Tounkara fraichement nommé par le ministre Abdoulaye Diop, d’où d’ailleurs la forte interpellation de ce dernier. Errant dans la rue comme des vulgaires malfrats, les deux agents sont tombés sur une ONG l’OCD international fédéralitude Suisse évoluant dans l’humanitaire et dans la préservation des droits humains. Cette dernière a pris cette affaire en main en contactant qui de droit pour non seulement dénoncer les abus de pouvoir, mais aussi et surtout demander qu’une issue heureuse puisse être trouvée dans cette rocambolesque et grotesque affaire. La présidente de l’ONG ; Karima Sandia Boina après avoir informé les autorités du pays d’accueil de l’ambassadeur qui est la Suisse se dit ouverte à la résolution à l’amiable ce qui est d’ailleurs le souhait de Mme Faye. C’est pourquoi Mme Faye lance un cri de détresse aux autorités maliennes afin qu’elles Puissent sauver une personne vulnérable en situation de précarité. Quant à la Présidente de l’OCD tout en étant favorable à une médiation n’exclut aucune autre voie pour faire aboutir ce qu’elle considère comme une injustice à l’égard de ces deux victimes. Pour Sandia les deux salariés sont victimes de l’abus de pouvoir de la part de l’ambassadeur, monsieur Tounkara Abdoulaye dans un pays de droit de l’homme comme la Suisse. Pour la Présidente de l’OCD, il semble judicieux de dénoncer ces actes qui bafouent les droits de l’homme. C’est pourquoi à côté de la médiation elle semble entreprendre également des actions juridiques avec une main courante déposée par les deux victimes au commissariat de Copper dans le canton de Vaud le 16 novembre 2023 et la Lavie de Nyon s’occupe du cas de madame Faye car durant son séjour à haut risque dans la rue, la nuit du 10 novembre elle a été victime de tentatives de violences sexuelles, de vol par un inconnu.



Il urge pour les autorités maliennes en général, et pour le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop, en particulier, de prendre à bras le corps ce dossier pour éviter à notre pays une situation peu enviable. Elles ne doivent pas accepter qu’une banale affaire soit à la base d’un incident diplomatique entre le Mali et la Suisse dont l’apport diplomatique de cette dernière dans notre pays est très considérable. Chapeau à l’ONG OCD Internationale fédéralitude Suisse pour son engagement en faveur des plus démunis.



Youssouf Sissoko