Musique : Cela fait exactement 9 ans que Fantani Touré déposait définitivement le micro

Le 3 décembre 2014, le monde artistique malien et au-delà pleurait la perte de Fantani Touré, une figure emblématique décédée à l’âge de 50 ans à l’hôpital Henri Mondor de Créteil, dans la région parisienne où elle résidait depuis plusieurs années. L’épouse du célèbre comédien malien Habib Dembélé, connu sous le nom de « Guimba National », repose en paix depuis neuf ans.



Née à Bozola, elle était communément appelée « l’enfant de Bozola ». Fantani Touré était bien plus qu’une artiste polyvalente dans le domaine de la culture malienne ; elle était une danseuse, comédienne, musicienne et interprète de musique de cinéma. Son héritage s’étendait au-delà de son art, car elle était également une ardente militante des droits des femmes. Cela se manifesta à travers la création du festival international au féminin « Les Voix de Bamako », organisé chaque année sur les rives du fleuve Niger.



Malgré sa disparition, Fantani demeure une icône de la musique malienne. Dès l’âge de sept ans, elle se produisait déjà devant le public, jouant des pièces de théâtre et réalisant des pas de danse. S’engageant tôt dans les troupes locales, elle gravit rapidement les échelons et fut reconnue comme la meilleure soliste et danseuse du Mali de 1978 à 1988. Son engagement se concentrait sur l’amour, l’entente, la tolérance et la paix dans le vivre-ensemble.



Dans les années 90, elle marqua l’histoire en produisant son premier album international, « N’tin Naari », sous la direction du célèbre artiste Salif Keita. Des collaborations fructueuses avec des stars telles que feu Ali Farka Touré et des spectacles aux côtés de son bien-aimé Guimba National ont suivi. Au cinéma, elle laissa également sa marque dans des films tels que « Sya, le rêve du python » de Dani Kouyaté et « La Génèse » de Cheick Omar Sissoko.



Femme battante et engagée dans la lutte contre le cancer du sein, Fantani fut une victime de cette maladie. Cependant, son amour indéfectible pour sa carrière devint une arme de courage, lui permettant de surmonter tous ses maux et de poursuivre ses tournées, enchantant des spectateurs impatients d’entendre sa voix d’or.



Son mérite artistique fut reconnu par divers prix, notamment le Tamani d’or en 2014, le prix de l’UNESCO de la paix en 2011, et la Médaille du chevalier de l’Ordre National en 2010. Membre de la Fédération des Artistes du Mali (FEDAMA), Fantani Touré n’a jamais caché ses convictions politiques, comme en témoigne sa chanson dédiée au regretté Ibrahim Boubacar Keita lors des élections présidentielles de 2013.



Neuf ans après son départ, les larmes de ses fans, de sa famille, de ses amis proches et de ses anciens collègues continuent de couler. Chacun exprime à sa manière le souvenir de cette artiste exceptionnelle, dont l’héritage perdurera à jamais dans le cœur de tous ceux qui l’ont connue. »



Kada Tandina