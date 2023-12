Mali : L’Observatoire invite les autorités de la transition à communiquer sur la date de l’élection Présidentielle - abamako.com

Mali : L'Observatoire invite les autorités de la transition à communiquer sur la date de l'élection Présidentielle Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Républicain

Les responsables de l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali-OBSERVATOIRE (une plateforme de 36 Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Associations de la société civile) étaient face à la presse, le 29 novembre 2023, à la Maison de la Presse du Mali (Bamako) pour parler de la situation politique du Mali. Au cours de cette conférence de presse, l’Observatoire a suggéré aux autorités de procéder à une révision du nombre des députés. En outre, l’Observatoire pense qu’il faudrait aussi introduire l’audit des dépenses de campagne et l’appliquer à̀ toutes les élections. Enfin, l’Observatoire invite les autorités de la transition à communiquer sur la date de l’élection Présidentielle, devant consacrer le retour à l’ordre constitutionnel au Mali.



Cette conférence de presse était animée par le Président de l’Observatoire, Dr. Ibrahima SANGHO, en présence des autres responsables de l’organisation comme Mahamadou Sangho, Abdoulaye Lansar, Diakaridia Traoré.



Dans une déclaration lue par le conférencier, Dr. Ibrahima Sangho, il ressort que l’Observatoire a réalisé, d’août à novembre 2023, des activités pour l’effectivité des réformes politiques, institutionnelles et électorales au Mali. Pour preuve, il a souligné que huit débats radiophoniques en français et dans les langues nationales, quatre conférences publiques décentralisées à Ségou, Bamako rive droite, Gao et Koulikoro ont été réalisés. Selon le conférencier, il s’avère nécessaire pour les autorités de la transition de poursuivre des reformes avant la tenue de la prochaine présidentielle. Il s’agit essentiellement de la relecture de la loi électorale, qui doit être suivie de celle de la loi organique des députés et de celle de la charte des partis politiques. « Il convient aussi de signaler que les 147 députés à l’Assemblée nationale ont été déterminés suivant le recensement administratif de 1996 qui a donné 9.857.000 habitants au Mali. En 2022, la population malienne est estimée à 22 395 489 habitants. Ce qui suppose une révision du nombre des députés », a-t-il dit. Parlant de la relecture de la Loi n°05-047/ du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, Dr. Sangho a indiqué qu’il faudrait introduire le plafonnement des dépenses et le dispositif de comptabilité́ des campagnes avec comme objectif d’instaurer la transparence, mais aussi d’améliorer l’équité́ entre les candidats lors des différents scrutins. « Il faudrait aussi introduire l’audit des dépenses de campagne et l’appliquer à̀ toutes les élections. Pendant le déroulement des activités dans le cadre de ce projet et à la lumière des observations des populations à la base, l’OBSERVATOIRE préconise, tout au long du processus des réformes, qu’il soit mis en place une stratégie d’éducation civique. Les autorités de la transition, les partis politiques et les organisations de la société́ civile doivent communiquer, informer et sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur les principales dispositions de la Constitution du 22 juillet 2023 et les réformes prioritaires à mener. Enfin, l’Observatoire invite les autorités de la transition à communiquer sur la date de l’élection Présidentielle, devant consacrer le retour à l’ordre constitutionnel au Mali », révèle la déclaration de l’Observatoire.



Aguibou Sogodogo