Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Républicain

Alliance des Etats du Sahel (AES): le discours d`orientation du ministre malien Abdoulaye Diop, à l`ouverture de la réunion des experts à Bamako

Au sortir d’une réunion de deux jours à Bamako, les ministres en charge des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont recommandé, le 1er décembre 2023, aux chefs d’État des trois pays, d’aller vers une confédération afin de « parvenir , à terme, à une fédération. »



« Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi, et surtout, conscients du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d’émergence économique qu’offre une alliance politique renforcée, les ministres , prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l’espace AES, et guidés par l’ambition de parvenir, à terme, à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et Niger, recommandent aux Chefs d’État de l’AES la création d’une confédération des trois pays », lit-on dans le communiqué signé par le ministre des affaires étrangères du Burkina Faso Olivia Ragnaghnewendé, du ministre des affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop et de celui du Niger Bakay Yaou Sangaré.



A noter que les ministres en charge des finances des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, ont tenu une rencontre autour des questions de développement économique de l’espace du Liptako-Gourma. Cette réunion qui s’est tenue les 23 et 24 novembre 2023 à Bamako, capitale malienne, a fait plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, on note la création d’une compagnie aérienne commune aux Etats de l’AES, la mise en place d’un fonds de stabilisation et d’une banque d’investissement ou encore l’élaboration d’une stratégie commune d’industrialisation des pays membres de l’Alliance.



Le 16 septembre 2023 à Bamako, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l’Alliance des États du Sahel (AES), un pacte de défense mutuelle. A cette occasion, les dirigeants de ces trois pays ont signé la Charte du Liptako-Gourma, nommée ainsi en référence à la région du Liptako-Gourma à cheval entre les trois pays et qui est au cœur des préoccupations sécuritaires du Sahel. À travers l’AES, les pays membres s’engagent à établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle et à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.



Madiassa Kaba Diakité