Rencontre des partis politiques à Bamako : La loi relative à l'élection des parlementaires au Mali au cœur des échanges

Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Républicain

L’hôtel de l’Amitié de Bamako a servi de cadre, le samedi 02 décembre 2023, à la tenue de la rencontre d’échanges inter-partis politiques sur la proposition pour l’élaboration de la loi organique relative à l’élection des députés et des sénateurs au Mali. Cette rencontre est organisée par le Comité de Plaidoyer et de Suivi des Réformes Electorales (CPSRE), en partenariat avec l'Institut Néerlandais pour le Dialogue Multipartite (NIMD) et l'Observatoire Citoyen sur la Gouvernance et la Sécurité (OCGS).



La cérémonie d’ouverture de la rencontre était présidée par la Présidente du CPSRE, Mme Gakou Salamata Fofana, en présence du représentant du NIMD, Mahamadou Cissé ; du représentant de l'Observatoire Citoyen sur la Gouvernance et la Sécurité (OCGS), Baba Dakono, des anciens ministres, des responsables des partis politiques et d’autres personnalités.



Dans son allocution, Baba Dakono de l'Observatoire Citoyen sur la Gouvernance et la Sécurité (OCGS) a souhaité l’adoption des textes qui répondent aux aspirations du peuple. Au regard de la situation singulière que traverse le Mali marquée par une transition, Baba Dakono a mis l’accent sur le dialogue et les réformes. Enfin, il a invité les participants à la réflexion afin d’avoir un cadre politique qui convient aux citoyens.



Pour sa part, la Présidente du CPSRE, Mme Gakou Salamata Fofana, a fait savoir que le présent atelier est la suite logique de l'atelier du 21 octobre 2023 sur les contours de la nouvelle loi organique relative à l'élection des parlementaires au Mali. « C'est à l'issue de cette rencontre que les participants volontaires se sont engagés à travailler à travers un comité appelé comité des experts volontaires. C'est le résultat des travaux du comité des experts qui fera l'objet d'échanges de la rencontre d'aujourd'hui, qui va s'articuler autour de l'nstitution des principes d'un regroupement des partis politiques ayant pour but de faciliter les échanges inter-partis politiques sur toutes les questions ayant une importance pour la nation en vue de proposer des pistes de solutions viables ; l'élaboration d'une note de propositions dans le cadre de la loi organique prévue par la constitution de juillet 2023, fixant les modalités de l'élection des députés et sénateurs. Je suis sure, qu'à la fin de cette journée, nous aurons des propositions concrètes qui feront l'objet de recommandations et portées devant qui de droit », a conclu Mme Gakou.



Aguibou Sogodogo