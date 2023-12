Lutte contre la cybercriminalité : Appel-Mali prône une protection juridique des journalistes - abamako.com

News Société Article Société Lutte contre la cybercriminalité : Appel-Mali prône une protection juridique des journalistes Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Républicain

© aBamako.com par MS

Cybercriminalité: le président de Appel Mali explique le plaidoyer pour les professionnels des médias et assimilés dans le cyber espace au Mali

L’Association des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL MALI), en partenariat avec l'International Media Support (IMS), a organisé, le 30 novembre 2023, un colloque national sur le thème : « Protection des professionnels des médias et assimilés dans le cyberespace au Mali ». La cérémonie d’ouverture du colloque était présidée par le représentant du Ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Mohamed Ag Albachar, en présence du Président de l'Association des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL MALI), Modibo Fofana et d’autres personnalités.



Après les mots de bienvenue du représentant du Président de la Maison de la presse du Mali, Mahamadou Talata Maïga, le Président de l’APPEL-MALI, Modibo Fofana, a fait savoir que leur objectif est de plaider pour une protection indispensable qui revêt une importance capitale dans le paysage médiatique actuel. Selon lui, la menace croissante de la cybercriminalité a trouvé une réponse dans la loi N°2019-056/ du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité au Mali. Cette loi, dit-il, transposant la Directive C/DIRE/1/08/11 de la CEDEAO, vise à lutter contre la cybercriminalité en déterminant les infractions relatives et la procédure à suivre en la matière. « Cependant, nous souhaitons exprimer nos inquiétudes concernant certaines dispositions de cette loi, notamment les articles 20 et 21, qui punissent les menaces et les insultes faites par le biais d'un système d'information. Ces sanctions, bien qu'importantes, nécessitent une clarification des termes "menace" et "insulte" pour éviter toute interprétation excessive qui pourrait entraver la liberté d'expression. De plus, la distinction entre les délits de presse via les technologies de l'information et de la communication (TIC) et ceux via Internet nécessite une clarification urgente », a déclaré Modibo Fofana. Avant d’ajouter que la protection des professionnels des medias dans le cyberespace est un enjeu majeur. « Nous devons collaborer pour garantir une protection juridique solide tout en préservant la liberté d'expression. Nous espérons également que la relecture en cours de la loi aboutira à l’intégration du décret de projet pour la presse en ligne dans la loi 0046, également appelée loi de 2000, afin de renforcer la protection des journalistes professionnels en ligne », a conclu le président de Appel-Mali.



Pour sa part, le représentant du gouverneur du district de Bamako, Mangoro Konaté, a salué l’initiative prise par Appel-Mali de former les journalistes. Quant au représentant du Ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Mohamed Ag Albachar, il a indiqué que la cybercriminalité est définie comme l'ensemble des infractions pénales commises à l'aide des réseaux de communication électronique et des systèmes d'information, ou contre lesdits réseaux et systèmes. Avant d’ajouter que le ministère de la Communication jouera toute sa partition en veillant à la protection et la sécurité des hommes de medias, conformément aux lois de la République du Mali. « Toutefois, l'exercice de la liberté de la presse ne doit nullement nous perdre de vue la nécessité impérieuse de parvenir à une professionnalisation accrue des journalistes, en évitant également de mettre entre parenthèse les règles d'éthique et de déontologie, condition sine qua non de tout exercice de la liberté de la presse et d'expression. Nous devons tous, chacun en ce qui le concerne, nous battre pour promouvoir un environnement ou la liberté de la presse s'exerce conformément aux règles d'éthique et de déontologie », a conclu le représentant du ministre.



Aguibou Sogodogo