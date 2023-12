Rencontre ministérielle de l’Alliance des Etats du sahel à Bamako : Les ministres recommandent la création d’une compagnie aérienne commune - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rencontre ministérielle de l’Alliance des Etats du sahel à Bamako : Les ministres recommandent la création d’une compagnie aérienne commune Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Républicain

© Autre presse par DR

Les travaux de la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES)

Tweet

Le Centre international de conférence de Bamako (CICB) a abrité, le samedi 25 novembre 2023, la rencontre ministérielle des pays membres de l’alliance des Etats du sahel (AES) sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma. L’objectif général de la rencontre était d’échanger et de créer une synergie d’action entre les pays de l’AES sur l’accélération du processus d’intégration économique et financière au sein de l’alliance. La cérémonie d’ouverture de cette rencontre était présidée par le Premier ministre malien, Dr. Choguel Kokalla MAÏGA, chef du gouvernement, en présence des autres membres du gouvernement comme le ministre malien de l’économie et des finances, Alousseni SANOU ; de la délégation du Burkina Faso conduite par Dr. Aboubakar NACANABO, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective ; de la délégation de la République du Niger conduite par Boubacar Saidou MOUMOUNI, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Finances, et de nombreuses autres personnalités. Dans le communiqué final de la rencontre, les ministres ont recommandé la création d’une compagnie aérienne commune aux Etats de l’AES.



Dans son discours, le Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga, a fait savoir que c’est l’insécurité qui est à la base de la transition au Mali, au Niger et au Burkina Faso. A cet effet, il a souhaité la refondation, la bonne gouvernance, la sécurité, la paix au sein de l’espace du Liptako-Gourma. Il a indiqué que l’AES compte une superficie de 2 800 000 Km2 et une population de près de 80 millions d’habitants qui constituent une force de frappe non négligeable. « Le destin de nos trois pays s’est joué le 16 septembre 2023 avec la signature de l’AES. Nos trois pays viennent d’écrire en lettre d’or une nouvelle page de l’histoire de l’Afrique. Cette alliance va marcher, d’autres africains vont s’ajouter », a souligné le chef du gouvernement malien.



Dans leurs discours, les ministres ont salué la tenue effective de cette première rencontre, en dépit du contexte économique et sécuritaire difficile dans les trois pays, preuve de la grande résilience des peuples frères du Burkina, du Mali et du Niger. Tout en réaffirmant leur ferme condamnation des attaques terroristes perpétrées dans l’espace du Liptako-Gourma, les Ministres ont réitéré leur solidarité et leur détermination à œuvrer ensemble pour le bonheur et la prospérité des peuples de l’espace. Sur les échanges commerciaux et circulation des personnes et des biens au sein de l’espace AES, les ministres ont relevé que les échanges commerciaux entre leurs pays demeurent faibles en dépit des efforts entrepris par les Etats. Sur la sécurité alimentaire, les ministres ont souligné qu’en dépit de l’existence d’importantes potentialités Agricoles dans les trois pays, des contraintes liées notamment à la faiblesse des facteurs de production et aux chocs climatique et sécuritaire, impactent négativement la production agricole. Sur la sécurité énergétique, les ministres ont relevé que la situation énergétique des pays de l’AES est caractérisée par une forte prédominance de la biomasse dans la consommation énergétique et de celle du thermique dans le mix énergétique. Sur la transformation industrielle, les potentialités et les perspectives, les ministres ont relevé que le tissu industriel de l’espace, peu développé, est caractérisé par la prédominance des petites unités. Sur le financement, l’intégration économique, l’arsenal réglementaire et les réformes nécessaires, les ministres ont noté que la gestion des finances publiques est marquée par des difficultés de financement des déficits budgétaires des Etats membres et le recours systématique aux émissions de titres publics pour en assurer le financement. Dans le communiqué final de la rencontre, les ministres ont recommandé l’accélération de la mise en place de l’architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l’AES ; l’amélioration de la libre circulation des personnes dans l’espace AES ; le renforcement de la fluidité et de la sécurité des corridors d’approvisionnement en luttant notamment contre les pratiques anormales et les tracasseries dans l’espace AES; l’accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, Agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial dans les Etats de l’AES ; la création d’une compagnie aérienne commune aux Etats de l’AES ; le développement des aménagements hydro agricoles d’intérêt commun dans l’AES pour booster la production agricole; la construction et le renforcement des projets d’infrastructures; la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois Etats de l’AES à travers des organes dédiés ; la réalisation d’infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et la mise en place d’abattoirs modernes pour l’exportation de la viande et des produits dérivés de l’espace AES; le développement des stocks de sécurité pour améliorer les capacités de stockages en hydrocarbures ; la mise en place d’un fonds pour le financement de la recherche et des projets d’investissements énergétiques et en matière de substances énergétiques notamment à partir de l’exploitation des ressources minières ; la réalisation des projets de centrale nucléaire civile à vocation régionale ; l’élaboration d’une stratégie commune d’industrialisation des pays de l’Alliance ; la promotion du financement d’infrastructures communautaires par la Diaspora ; la mise en place d’un comité d’experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l’union économique et monétaire ; la promotion de la diversification des partenariats ; la création d’un fonds de stabilisation et d’une banque d’investissement de l’AES ; la mise en place d’un comité technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion ministérielle.



Aguibou Sogodogo