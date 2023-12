Le chef d’état-major au Sahel de l’EIGS tué dans le nord-est du Mali, selon des sources officielles - abamako.com

Le chef d'état-major au Sahel de l'EIGS tué dans le nord-est du Mali, selon des sources officielles Publié le mardi 5 decembre 2023 | Xinhua

Le chef d'état-major au Sahel de l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS), Adamou Diallo alias Oussama Diallo, a été tué dimanche, lors de violents combats entre l'Armée et des mouvements armés à Ménaka (nord-est du Mali), a annoncé lundi sur le réseaux social X Moussa AG Acharatoumane, membre du Conseil national de transition (CNT) du Mali et secrétaire général du Mouvement pour le Salut de l'Azawad (MSA).



"Il a été tué hier (dimanche) aux portes de Ménaka, dans une région où lui et ses hommes ont commis les pires atrocités depuis le début de la crise sécuritaire au Sahel", a confirmé un responsable du MSA à Bamako ayant requis l'anonymat.



Célèbre terroriste nigérien, Amadou Diallo est l'auteur de plusieurs attentats au Mali et au Niger, dont l'embuscade de Tongo Tongo, au Niger, du 4 octobre 2017 où furent tué quatre soldats américains et cinq soldats nigériens, ainsi que l'attaque meurtrière contre les Forces armées maliennes (FAMa) à Indelimanane.

Source : Xinhua