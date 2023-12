Vladimir Poutine : “La Russie continuera de fournir une assistance à la population du Mali” - abamako.com

Diplomatie
Vladimir Poutine : "La Russie continuera de fournir une assistance à la population du Mali"
Publié le mardi 5 decembre 2023 | aBamako.com

© AFP par YURI KOCHETKOV

Vladmir Poutine

Vladmir Poutine, Président de la Fédération de Russie Tweet

Le lundi 4 décembre 2023, lors de la présentation de la lettre de créance du diplomate malien Seydou Kamissoko, le Président de la fédération de Russie, a réaffirmé son soutien indéfectible au Mali.





“La Russie continuera de fournir une assistance et un soutien complets à la population du Mali, notamment en lui envoyant de la nourriture, des engrais et des produits manufacturés.” a déclaré Vladimir Poutine.



“Nous continuerons à collaborer dans le domaine humanitaire, en augmentant notamment le nombre de possibilités pour les citoyens maliens souhaitant étudier dans les universités russes.” a-t-il ajouté.



Par ailleurs, Vladimir Poutine a salué l’engagement des dirigeants maliens “à former un partenariat stratégique à long terme” avec la Russie.





L.L