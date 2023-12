Mourdiah et Kwala : Le Commandant du Secteur 6 du Théâtre Sud de l’Opération « Maliko » félicite ses hommes sur le terrain - abamako.com

Mourdiah et Kwala : Le Commandant du Secteur 6 du Théâtre Sud de l'Opération « Maliko » félicite ses hommes sur le terrain Publié le mardi 5 decembre 2023

Le Commandant du Secteur 6 du Théâtre Sud de l’Opération « Maliko » félicite ses hommes sur le terrain

Le Commandant du Secteur 6 du Théâtre Sud de l’Opération « Maliko », le Colonel-major Mamadou S. KONE s’est rendu du 1er au 3 décembre 2023 dans les emprises des Forces Armées Maliennes à Mourdiah et Kwala Il était accompagné pour la circonstance du Commandant du Régiment Commando Parachutiste, le Lieutenant-colonel Mamadou KEÏTA et de plusieurs officiers du Secteur 6 du Théâtre Sud de l'Opération « Maliko ».



L’objectif de cette visite était non seulement de s'imprégner des conditions de vie et de travail de ses hommes engagés sur le terrain, mais aussi leur apporter le message de félicitation, de soutien et d’encouragement des plus hautes autorités du pays pour le succès des opérations menées sur le terrain. Cette visite avait également pour but d'évaluer la situation sécuritaire et réhausser le moral de la troupe.



Dès son arrivée à Mourdiah, le Commandant du Secteur 6 de l'Opération « Maliko », le Colonel-major Mamadou S. KONE et sa délégation ont eu droit à une brève présentation de la situation sécuritaire avant de s’entretenir avec la troupe. L'occasion était bonne pour l'Officier supérieur de féliciter et d’encourager les FAMa de Mourdiah qui ont récemment infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes et récupéré d'importants matériels. Certes, des défis restent à relever mais avec le courage, la détermination, l'engagement et l’implication de tous, on gagnera la partie, a laissé entendre le Comsecteur 6. Il a, en outre, exhorté la troupe à mutualiser les efforts afin de rendre plus efficace les opérations tout en les inventant à plus de détermination, de cohésion et d'engagement.



Ensuite, le Comsecteur 6 et sa délégation ont mis le cap sur Kwala. Là, il a véhiculé le même message. Le Colonel-major KONE a prodigué des conseils à toutes les FAMa sur place pour la réussite de la mission.



Il n’a pas manqué d’inviter les hommes à adapter une posture opérationnelle aux différentes menaces terroristes. Le Comsecteur 6 a, en outre, transmis à ses vaillants militaires certaines directives du Chef d'Etat-major Général des Armées, relatives à la conduite dynamique des opérations. Il a déclaré qu'au cours de son déplacement à Mourdiah, son convoi a déjoué une embuscade complexe tendue par les groupes armés terroristes entre Kwala et Mourdiah. « Grâce au professionnalisme des FAMa, l'ennemi a laissé plusieurs corps sur place et des matériels de guerre », a laissé entendre le Colonel-major KONE.



Le Commandant du 33ème Régiment du Commando Parachutiste, le Lieutenant-colonel Mamadou KEÏTA a, pour sa part, salué les vaillants militaires de Mourdiah pour le travail remarquable qu'ils mènent quotidiennement sur le terrain afin que la population puisse vaquer librement à ses occupations. Il les a exhortés au respect des droits de l'Homme.



Le chef de poste de Mourdiah, le Lieutenant Aliou D. SIDIBE s'est dit très ému de ce déplacement du Colonel-major KONE pour féliciter et encourager ses hommes. Il a fait savoir que cette visite du Comsecteur 6 et sa délégation a permis de rehausser le moral et galvaniser ses hommes avant de promettre que la mission qui lui a été confiée sera bien menée. Il a enfin invité la population à plus de collaboration avec les FAMa afin qu'elles puissent mener à bien leur mission régalienne.



Le Comsecteur 6 et sa délégation ont enfin rendu des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Mourdiah. Les autorités locales ont rassuré le Comthéâtre que l’appui de la population aux FAMa ne fera pas défaut.