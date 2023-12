Sida : 4.891 décès par an - abamako.com

News Santé Article Santé Sida : 4.891 décès par an Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Reporter

© Autre presse par DR

Sida: l`Afrique de l`Ouest et centrale a encore des lacunes à corriger dans sa riposte

À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré, le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH et le Sida. Le thème retenu cette année est : « Dépistage et Traitement pour Tous » avec comme slogan « Le Dépistage, Maintenant et Partout au Mali ». Après le diagnostic du premier cas, la maladie n’a cessé de progresser d’après les diverses enquêtes menées au Mali: 3% de séropositifs en

1992 dans la population générale ; 52% chez les professionnelles du sexe. «On a environ 119.326 personnes vivant avec le VIH en fin 2022, avec 74.947 femmes et 44. 379 hommes.



En terme de décès, on enregistre 4.891 décès par an », expliquent les spécialistes de la question.



Reporter