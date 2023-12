Niagalé Bagayoko :" le G5 Sahel n’a pas répondu aux attentes " - abamako.com

Niagalé Bagayoko :" le G5 Sahel n'a pas répondu aux attentes " Publié le mardi 5 decembre 2023

Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé le week-end dernier leur retrait du G5 l’organisation créée il y a neuf ans pour lutter contre le terrorisme dans l’espace sahélien.



A sa naissance en 2014, pour lutter contre le jihadisme au Sahel, l'organisation était composée du Mali, du Burkina, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad.



Selon Ouagadougou et Niamey, "l'organisation peine à atteindre ses objectifs". Selon Niagalé Bagayoko, le bilan du G5 Sahel est décevant.