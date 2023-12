Commune III du District de Bamako : La mauvaise volonté de Madame le Maire dévoilée dans la gestion des fonds ADARS et fonds de Cantine Scolaire! - abamako.com

Commune III du District de Bamako : La mauvaise volonté de Madame le Maire dévoilée dans la gestion des fonds ADARS et fonds de Cantine Scolaire! Publié le mardi 5 decembre 2023

Si l’école constitue une des grandes priorités d’une nation, elle est désormais classée parmi les moindres en Commune III du District de Bamako à cause d’un manque de volonté crucial de la première responsable de la Mairie, Madame Djiré Mariam Diallo. Cela au détriment de l’avenir des enfants des écoles publiques de la Commune III.



Le fonds ADARS et le montant lié à la gestion de la cantine scolaire sont des sous alloués aux écoles publiques fondamentales dont les bénéficiaires sont les élèves. Selon de sources très concordantes, ces fonds sont bloqués en Commune III du District de Bamako par Madame le Maire pour des fins personnelles. De preuves tangibles sont là pour prouver la mauvaise volonté de Madame Djiré Mariam Diallo en bloquant les fonds ADARS et fonds de cantine dans toutes les écoles publiques de la Commune III.

En tout cas, nous détenons des copies de correspondances adressées à madame le Maire par une commission de (11 membres) désignée par l’ensemble des Comités de Gestion Scolaire de la Commune III. Successivement dans ces lettres en date du 20 décembre 2022 et du 22 février 2023, ladite commission sollicite auprès de la haute personnalité de Madame le Maire, une rencontre au sujet des cotisations scolaires, des Fonds ADARS et les Fonds de la cantine scolaire. Cela, tout en précisant les apports inestimables desdits Fonds dans le bon fonctionnement des écoles. Mais hélas, ces différentes lettres, malgré qu’elles contiennent des mots de respect avec l’intention de démarches amiables, elles sont restées sans réponse comme si les propos de la commission seraient tombés dans l’oreille d’un sourd.

Selon nos sources, plusieurs démarches s’en sont suivies, mais en vain, Madame le Maire n’a toujours pas accepter de mettre la question des fonds ADARS et de Cantine Scolaire sur la table a fortiori, de recevoir la commission établie par l’ensemble des CGS de la Commune sur la question. C’est dès lors que la mauvaise volonté de cette dernière va se faire dévoiler aux yeux des uns et autres. Certains vont jusqu’à dire que Madame le Maire veut sa part dans chacun de ces différents Fonds. Alors, elle conditionnerait la signature de décaissement de ces Fonds à ce qu’on lui donne un pourcentage. Toute chose qui aurait suscité un écœurement sans précèdent au sein de la Commission désignée. D’où l’embrasement du conflit entre la Mairie et les Comités de Gestion Scolaire CGS de la Commune III.

A cet effet, ne trouvant plus d’autres solutions pour qu’ils soient mis dans leur droit, les comités de gestion scolaire de la Commune III ont décidé à l’unanimité, d’adresser au Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, une lettre de demande d’information de la rétention des Fonds ADARS et de la cantine scolaire de la Commune III par Madame le Maire. Cette lettre en date du 30 mai 2023 informe le ministre sur la rétention des Fonds depuis l’année scolaire 2020 – 2021 jusqu’à ce jour.

Tout en montrant leur souhait de rencontrer le Gouverneur du District de Bamako sur la question, la commission désignée par les CGS précise que ces fonds sont des droits pour les élèves méritants des écoles publiques et que ça ne s’aurait être orienter vers aucune autre destination. La loi N°2019 -013/du 03 juillet 2019 fixant le régime de l’alimentation scolaire du Secrétariat General de la Présidence ; l’Arrêt Interministériel N°2019 – 3326/MEN-MATD-SG du 01 octobre 2019 fixant les modalités de gestion des cantines scolaires ; la décision N°0237/G-DB-CAB du 13 février 2020 portant mandatement de fonds au profit de la RGD/Communes I,II,III,IV,V et VI du District de Bamako et la Lettre Circulaire N°000135/MATD-SG du 04 février 2022 relative à la gestion des Fonds des cantines scolaires sont des bases à travers lesquelles, les comités de gestion scolaires de la Commune III estiment que les droits des élèves sont violés depuis des années par Madame le Maire de la Commune III , Djiré Mariam Diallo.

Notons qu’au préalable, conformément à l’éthique et à la déontologie journalistique, dès que notre rédaction fut approchée par des sources pour lui confier les dossiers de cette affaire, la première des choses a été de démarcher la Mairie de la Commune III pour recouper les éléments d’enquête, mais en vain. Dans cette démarche, la rédaction a contacté hiérarchiquement le chargé à la Communication ainsi que le Secrétaire Général de la Mairie afin d’avoir les éléments de réponse de la Maire concernée, mais en vain. La rédaction a cherché à rentrer en contact avec Madame le Maire via téléphone et sms pendant des jours. C’est seulement le mardi 28 novembre 2023, que la rédaction a reçu un sms d’elle, indiquant ceci : « Salam, svp je suis désolée de n’avoir pas pu vous répondre à cause des contraintes professionnelles ».

En réponse à son sms, la rédaction a écrit : « Bonjour Madame le Maire, ce n’est pas grave. Alors nous pourrions passer vous voir quand ? » Sa réponse va vous décevoir pour ceux qui ne connaissent pas la moralité de cette Maire. Sa réponse a été une confirmation de ce qui est dit dans le titre de cet article. Elle a, sans détour, ni aucune forme d’euphémisme, répondit en ces termes comme si l’éducation n’était plus parmi les priorités de la Mairie de la Commune III : « Fin d’année très chargée ». Quel manquement à l’endroit des élèves et leurs parents ainsi que l’éthique journalistique !

Or, dans cette affaire, tout ce qui est demandé à Madame le Maire est de fournir aux journalistes les arguments et dossiers justificatifs pouvant démentir les allégations à elle reprochées par nos sources. Il convient de rappeler que les mandats payés par le trésor publics et dont nous avons les copies, s’élèves à plusieurs centaines de millions de francs CFA.

A suivre….

Dognoume Diarra