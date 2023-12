Carnet d’audience : Coumba Gawlo Seck reçue par le ministre de l’éducation nationale - abamako.com

La star de la musique sénégalaise en visite au Mali depuis quelques jours a été reçue ce lundi 04 Décembre 2023, dans l’après-midi, par le Ministre SY SAVANÉ à son cabinet. Coumba Gawlo SECK a eu droit à des instants d’échanges avec le Chef du département assisté de quelques collaborateurs dont le Secrétaire Général et le Chef de Cabinet, sur son projet de “festival international, le CHANT DE LINGUERÉ 2024. Il convient de noter que le concept est initié par Coumba Gawlo en sa qualité d’artiste engagée, Ambassadrice de bonne volonté dans plusieurs institutions et ONG. Cette initiative selon l’artiste, se fonde sur la conviction que la musique est le meilleur vecteur de communication pour ainsi mobiliser des chanteuses africaines de renom, des membres du Gouvernement, des partenaires, des experts, des femmes, des jeunes, des communicateurs traditionnels, des professionnels de l’information et de la communication, des autorités religieuses et coutumières autour du thème principal, la paix, la sécurité et la cohésion sociale et sur d’autres problématiques. Accompagnée de son point focal à Bamako, Monsieur Assane SEYE, Gawlo s’est réjouie de l’accueil réservé à sa modeste par le Ministre SY SAVANÉ et ses collaborateurs. Dr Amadou SY SAVANÉ a salué l’initiative en réitérant sa disponibilité à accompagner les valeurs qu’incarnent ” LE CHANT DE LINGUERÉ”. Le premier responsable scolaire a par la même occasion, salué l’engagement de l’internationale sénégalaise pour les causes nobles. La star de la musique africaine, non moins promotrice du FESTIVAL INTERNATIONAL LE CHANT DE LINGUERÉ était très émue après avoir reçue des mains du Ministre de l’Education Nationale, un présent. Un cadeau qu’elle a salué et apprécié, et promet d’en faire bon usage. Il est important de rappeler que l’objectif majeur de cet événement est contribuer à renforcer la conscience des gouvernants, de la société civile, des membres des Institutions internationales, des ONG, du Corps Diplomatique, des acteurs culturels et des populations en général sur la nécessité de préserver et de promouvoir la paix, la sécurité et la cohésion sociale, le respect des droits des femmes et des enfants, entre autres. Une photo de famille a immortalisé le moment, après plusieurs minutes d’échanges fructueux.



