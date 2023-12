Fausse promesse politique de Aliou Boubacar Diallo (ABD): Le Président d’honneur du parti ADP-Maliba serait-il rattrapé par l’histoire? - abamako.com

Fausse promesse politique de Aliou Boubacar Diallo (ABD): Le Président d'honneur du parti ADP-Maliba serait-il rattrapé par l'histoire? Publié le mercredi 6 decembre 2023 | Le Confident

Aliou Boubacar Diallo, président de la Fondation Maliba

II y'a de cela quelques années, le Président d'honneur du parti ADP-Maliba, Allou Boubacar Diallo se tapait la poitrine en disant que sa société en elle seule, pouvait régler le problème d'électricité au Mall. A l'heure actuelle où la coupure d'électricité est devenue une préoccupation nationale, certains Mallens interpellent l'homme.



Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, courant novembre 2023, Alassane Tangara a lancé un appel à Allou Boubacar de ne pas attendre les élections présidentielles pour apporter son appui aux maliens. Il invite à fournir l'électricité qu'il avait promise aux ma



Alassane Tangara demande également à Allou Boubacar Diallo de venir prouver qu'il est un bon patriote. Tout en le mettant en garde en ces termes "si jamais.le Président d'honneur du parti ADP-Maliba, Alou Boubacar Diallo attend les élections pour encore faire des promesses à nos concitoyens, IL ne bénéficiera pas de notre soutien'' a-t-il dit clairement



Alassane Tangara précise que cette annonce a été falte publiquement par Aliou Boubacar Diallo et qu'il n'invente rien du tout



Pour ce qui nous concerne, nous pensons effectivement qu'il s'agit là d'une bonne occasion à saisir par le nommé Allou Boubacar s'il s'avère qu'il avait fait une telle promesse publiquement, a doit prouver aux maliens qu'il est différent des politiciens véreux qui n'ont aucune honte à faire des promesses qu'ils ne tiennent pas.



A défaut de quoi, il risquerait d'amoindrir ses chances d'accéder à la magistrature suprême. Notons qu'ABD avait été classé 3ème lors des élections présidentielles passés et qu'il a des fortes chances de devenir le prochain Président du Mali. Mais, faudrait-il qu'il prouve qu'il n'est pas un de ses hommes politiques dépourvus de la dignité et de d'honneur







Nous y reviendrons si nécessaire





La Rédaction