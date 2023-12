Coopération : le ministre Abdoulaye DIOP et une forte délégation en visite en Chine - abamako.com

Coopération : le ministre Abdoulaye DIOP et une forte délégation en visite en Chine Publié le mercredi 6 decembre 2023

© aBamako.com par mouhamar

A l’invitation de SEM Wang HI, Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, le

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, est en visite officielle en Chine de ce mercredi 6 au dimanche 10 décembre 2023, à la tête d’une forte délégation malienne.



Cette visite d’amitié et de travail participe de la vision commune et de la volonté partagée des plus hautes autorités maliennes et chinoises de voir les excellentes relations historiques entre les deux pays s’intensifier et se diversifier davantage, dans une nouvelle dynamique de pragmatisme et de solidarité, en vue d’une coopération gagnant-gagnant au service du développement économique en faveur des deux États et peuples respectifs.



Le Mali, qui fait face au restrictions de la CEDEAO suite à la prise du pouvoir des militaires debout contre l'hydre terroristes, tisse de nouveaux partenariats pour maintenir le cap.





