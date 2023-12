Mali: Prestation de serment du général Gamou gouverneur de Kidal à Gao - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: Prestation de serment du général Gamou gouverneur de Kidal à Gao Publié le mercredi 6 decembre 2023 | aBamako.com

Tweet



La cérémonie de prestation de serment du nouveau gouverneur de la région de Kidal a été un événement empreint de solennité et de célébration, marquant un tournant significatif pour la région et ses habitants. La délégation représentant le nouveau gouverneur de la 8e région a entamé son voyage depuis Bamako, parcourant les distances jusqu’à la cité des Askias dans une atmosphère de joie et d’enthousiasme, témoignant de l’importance de cet événement pour l’ensemble de la région.



L’arrivée du Général GAMOU a suscité un accueil chaleureux et vibrant, rassemblant toutes les communautés de la région de Gao. Cette manifestation de soutien a été un véritable symbole de solidarité envers le gouverneur de Kidal ainsi qu’envers les autorités supérieures de la transition, soulignant l’unité et la détermination à travailler ensemble pour le progrès et la stabilité de la région.



Le 7 décembre 2023 restera gravé comme le jour de la prestation de serment du gouverneur nouvellement désigné de la région de Kidal. La salle de réunion du gouvernorat de Gao était remplie de dignitaires, réunissant non seulement les chefs de services des régions de Gao et Kidal, mais aussi des figures respectées des milieux coutumiers, communautaires, politiques et religieux.



Après avoir officiellement prêté serment, le gouverneur a adressé un discours engagé, détaillant les contours et les objectifs de sa mission. Son engagement principal consiste à rétablir l’autorité de l’État dans la région, à faciliter le retour des populations déplacées, à instaurer un climat de sécurité et de stabilité durable, et à œuvrer sans relâche pour la paix et la cohésion au sein de la communauté.



Les félicitations chaleureuses ont afflué de toutes parts, avec des hommages particuliers venant de son homologue de la région de Gao et de l’ensemble des participants à cette cérémonie solennelle. Tous ont exprimé leurs vœux de réussite pour le gouverneur dans ses nouvelles fonctions, soulignant l’espoir d’un avenir meilleur et plus serein pour la région de Kidal et ses habitants.