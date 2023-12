Solidarité et inclusion sociale : des motos tricycles et des kits alimentaires offerts par le Président de la Transition à Kati - abamako.com

Solidarité et inclusion sociale : des motos tricycles et des kits alimentaires offerts par le Président de la Transition à Kati

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, consacrée le 3 décembre de chaque année, l’équipe des Œuvres sociales du Président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a remis des motos tricycles et des kits alimentaires à la Fédération locale des personnes handicapées de Kati.



La cérémonie officielle de remise a eu lieu, le mardi 5 décembre 2023, à la préfecture du Cercle de Kati, en présence du Conseiller spécial du Président de la Transition, Aguibou DEMBÉLÉ, du préfet de Kati, Harouna DIARRA, et des heureux bénéficiaires. Cette initiative incluait également la distribution de lunettes et de crèmes solaires à 12 personnes atteintes d’albinisme à Kati.

Ce geste de générosité du Président de la Transition s’est concrétisé par la remise de 20 motos tricycles avec casques, 20 kits alimentaires comprenant du riz, du mil, des pâtes et de l’huile, ainsi que deux kits destinés à la transformation alimentaire et à la fabrication du savon.



Le Préfet du Cercle de Kati a rappelé que la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été instaurée par les Nations unies pour favoriser l’insertion sociale de cette couche de la population souvent marginalisée en raison des séquelles laissées par un accident ou une maladie. Harouna DIARRA a expliqué que cette solitude est liée aux normes d’une société axée sur l’efficacité et la performance. Ce qui entrave la pleine intégration des personnes en situation de handicap et favorise ainsi leur exclusion.



Cette remise du Chef de l’État à ces couches vulnérables vise à élaborer des stratégies en faveur de l’émancipation des personnes en situation de handicap. Le Préfet de Kati souligne qu’au-delà des dons ponctuels, il est crucial de sensibiliser l’ensemble de la société afin que chacun puisse contribuer à une solidarité nationale envers nos concitoyens en situation de handicap, leur permettant ainsi de retrouver et de conserver leur mobilité.



Le Président de la Fédération locale des personnes handicapées de Kati a exprimé, pour sa part, sa gratitude envers le Président GOÏTA pour cet acte significatif. Modibo DOUMBIA a également saisi l’occasion pour adresser des doléances au Chef de l’État, notamment la construction du siège de la Fédération et l’application de la Loi d’orientation des personnes en situation de handicap.



Le Conseiller spécial du Président de la Transition, en charge des œuvres sociales, a souligné que, à travers cette Journée internationale, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA cherche à contribuer à l’épanouissement de cette couche de la population. Aguibou DEMBÉLÉ a insisté sur le fait que la solidarité du Président de la Transition s’étend à toutes les couches sociales, tout en soulignant que le Mali ne peut progresser sans la contribution de chacun et que chaque individu compte pour le développement de ce pays.