Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères sur l'AES : "Contre les ombres du passé" Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Alliance des Etats du Sahel (AES): le discours d`orientation du ministre malien Abdoulaye Diop, à l`ouverture de la réunion des experts à Bamako

A la cérémonie d’ouverture, le 30 novembre 2023, de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des Etats du sahel (AES), Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne n’est pas allé avec le dos de la culière, en affirmant qu’il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos Etats étaient prises en fonction des intérêts d’autres.



Selon le ministre Diop, le monde regarde vers l’AES. Il ajoute que cette dernière a la responsabilité de démontrer que son engagement n’est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante.



“Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces qui pèsent sur notre espace commun”, dit-il.



Lorsque nos pays se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire, à savoir un embrasement complet de la situation, l’escalade exponentielle de l’insécurité et l’effondrement de nos Etats. “Près de deux ans après le départ des forces Barkhane et Takuba, le Mali est plus que jamais debout et libre, je dirais même libéré”, lance-t-il.



Pour M. Diop, ce n’est certainement pas le fait d’un heureux hasard si les vaillantes Forces maliennes ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que 10 ans de présence internationale n’avaient pas permis. Réaffirmant ainsi qu’il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos Etats étaient prises en fonction des intérêts d’autres. Où nos Etats étaient contraints d’accepter des “soutiens techniques”, des “assistances humanitaires”, des “aides au développement” qui ne visaient qu’un seul objectif : notre maintien sous dépendance ou même notre maintien sous domination avec son corollaire de condescendance et de néocolonialisme.



Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale reste persuadé que cette nouvelle Alliance, forgée dans la volonté commune de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité de nos populations et de promouvoir un développement durable, est une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations.



Toutefois, il dit être conscient des défis colossaux qui se dressent devant nous, et que c’est précisément dans ces moments difficiles que l’unité et la solidarité se révèlent être nos atouts les plus puissants.



Il remercie la Fédération de Russie qui à ses yeux, a eu ce courage d’afficher officiellement son soutien au Mali en cette étape décisive dans la vie de notre nation. Il invite les pays membres de l’Alliance à maintenir cet élan, de renforcer leur coopération et de poursuivre la lutte pour la stabilité de notre région.



“Unis par notre détermination, nous pouvons faire reculer les ombres du passé et construire un avenir radieux pour nos populations. Nous sommes les architectes d’un avenir qui transcende les intérêts individuels au profit du bien commun”, conclut-il.







Ibrahima Ndiaye