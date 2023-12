Kolokani : Etats généraux de la jeunesse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Kolokani : Etats généraux de la jeunesse Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Tweet

À l’instar des autres communes du Mali, les dix communes du cercle de Kolokani ne sont pas en marge de l’organisation des Etats généraux de la jeunesse.



Les travaux de la phase communale des Etats généraux de la jeunesse ont été ouverts ce vendredi 1er décembre 2023, dans la salle de délibération de la mairie de Kolokani, sous la présidence du préfet de cercle Alou Diarra. Il était accompagné du sous-préfet central, Adama Zanga Traoré, du représentant du chef de village, Moussa Traoré, du maire de la Commune, Mady Fofana, et des responsables des services techniques et de la sécurité, du chef de service local de la jeunesse et des sports, des jeunes venus de tous les villages de la Commune rurale de Kolokani.



Cette journée d’échanges initiée par les plus hautes autorités du pays pour diagnostiquer et apporter des solutions aux différents défis auxquels la couche juvénile, est simultanément organisée dans toutes les communes du cercle.



Les défis auxquels la jeunesse fait face sont répertoriés en six thématiques telles que : jeunesse-gouvernance-réformes politiques et institutionnelles, jeunesse-sécurité-paix-réconciliation et cohésion sociale, jeunesse-emploi-croissance économique et développement durable, jeunesse-capital humain-genre et inclusion sociale, jeunesse-sport-culture-art et construction citoyenne, jeunesse-vie associative et participation publique.



L’objectif de ces Etats généraux est de faire un état des lieux exhaustif, de proposer des réponses aux différents défis en vue de les mettre au cœur de la Refondation de l’Etat.



Le préfet, dans son intervention, a formulé des vœux pour que les débats se tiennent dans la plus grande courtoisie et avec un sens élevé de patriotisme et de responsabilité à la mesure des enjeux et défis qui se posent à la jeunesse.



Après l’ouverture des travaux à Kolokani, le sous-préfet central s’est rendu à Tioribougou, chef-lieu de commune, pour s’enquérir de l’état de déroulement et d’avancement des travaux. Là, il y avait une forte mobilisation des jeunes des deux sexes. Des conseils de sage leur avait été prodigués en fin de se donner à fond, à participer activement aux débats.



Ce même climat d’engagement et de mobilisation règne dans toutes les communes du cercle, indique le chargé de communication de la préfecture de Kolokani.



Abou Safouné Diarra