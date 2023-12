Centre Jigiya Bon de Daoudabougou : Djouroukoro Diallo et sa femme donnent le sourire aux enfants orphelins - abamako.com

News Société Article Société Centre Jigiya Bon de Daoudabougou : Djouroukoro Diallo et sa femme donnent le sourire aux enfants orphelins Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Malien résidant en Suisse, Djouroukoro Diallo et sa femme Niadia Stillhart ont offert un important lot de vivres et de matériels au Centre Jigiya bon de Daoudabougou. La cérémonie de remise a eu lieu samedi 2 décembre dernier, dans les locaux dudit centre.



La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de quartier de Daoudabougou, d’Abdoulaye Diallo, représentant du donateur non moins petit frère du donateur.



Le don est constitué entre autres de : riz, huile, savon, spaghetti, matelas, moustiquaires imprégnées et machine à coudre.



Mme Togo Mariam Sidibé, directrice du centre djigiya bon, s’est dit animée par un sentiment de joie et de fierté. Ce don, explique-t-elle, vient à travers un malien qui est Djouroukoro Diallo qu’elle a connu par le biais de son petit frère Abdoulaye Diallo. Pour elle, ce geste signifie beaucoup de choses, il prouve que Djouroukoro n’a pas failli dans sa belle-famille sans quoi ce don n’aurait pas vu le jour.



Elle dit être fière de lui pour avoir bien représenté non seulement sa famille, mais aussi son pays. Avant de prier pour le repos de l’âme de feu Joseph et remercier sa famille.



Abdoulaye Diallo, représentant du donateur, a remercié son grand frère Djouroukoro Diallo et sa femme Nadia pour leur bonne foi à l’endroit du centre. A l’entendre, suite à sa visite au Mali, Nadia a transmis le message à son beau-père avant son décès, c’est ainsi que ce dernier a décidé de faire un don au Mali.



“Je suis un résidant de Daoudabougou et c’est mon devoir de faire ce que je peux pour le développement de mon quartier. Ce sont des jeunes orphelins qu’on doit aider”, dit-il. Il termine en lançant un appel à tous les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur à faire comme eux, de se donner la main pour que le Mali puisse s’en sortir.



A noter que Jigiya Bon, qui signifie “Maison de l’espoir”, est un centre d’accueil des jeunes filles démunies. .



Ibrahima Ndiaye