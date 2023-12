Kolokani : Le commissariat de police inauguré - abamako.com

Kolokani : Le commissariat de police inauguré Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Le Républicain

Conformément à l’arrêté n°0502/MSPC-SG du 26 février 2020 fixant le projet de l’opérationnalisation du commissariat de police de Kolokani, la ville du Bélédougou a enfin son commissaire et ses hommes.



L’ouverture officielle du tout nouveau commissariat de police de Kolokani a eu lieu le mercredi 29 novembre dernier dans les locaux dudit commissariat. C’était sous la présidence d’Alou Diarra, préfet de Kolokani. A ses côtés, on notait la présence de tous les sous-préfets du cercle. Les autorités politiques, religieuses et coutumières ont aussi rehaussé l’éclat de la cérémonie par leur présence. Tout comme des responsables des services techniques, de la sécurité, des représentants de la jeunesse et de la Cafo.



Sous la houlette du directeur Régional de la police de Koulikoro, le commissaire divisionnaire Idrissa Sangaré, à réitérer que la sécurité des personnes et des biens ainsi que la lutte contre le banditisme restent l’une des visions du président de la Transition le colonel Assimi Goïta. Selon le directeur, cette politique de sécurisation des individus a permis à la ville de Kolokani d’avoir son commissariat. Il a ensuite introduit le tout premier commissaire principal Mamadou Traoré dit Dou et ses hommes.



Le préfet a remercié les plus hautes autorités de la Transition pour leur engagement sans faille dans la lutte contre le banditisme sur toutes ses formes avant de souhaiter la bienvenue au commissaire et ses hommes. Il a rappelé que l’objectif du commissaire est de renforcer la sécurité des personnes et leurs biens dans le cercle de Kolokani en général et dans la Commune en particulier.



Le préfet a ensuite remercié le maire, la chefferie de Kolokani pour leur accompagnement et leur engagement sans faille dans l’opérationnalisation du commissariat de Kolokani créé depuis 2020 suivant l’arrêté n°0502/MSPC-SG du 26 février 2020.



La tradition et le jatigiya restent une valeur sociétale léguée par nos ancêtres à Bélébougou. Cette valeur a donné l’occasion au préfet Diarra et maire d’offrir deux béliers à leurs hôtes et leur souhaiter la cordiale collaboration avec la population de la ville de Kolokani.



Abou Safouné Diarra



(stagiaire)



Depuis Kolokani