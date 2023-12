64e sommet ordinaire de la CEDEAO : Les pays en transition en tête de liste - abamako.com

64e sommet ordinaire de la CEDEAO : Les pays en transition en tête de liste
Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Le dimanche 10 décembre 2023 aura lieu à Abuja, le 64e sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédéao. Les pays en transition seront le sujet de discussions entre les dirigeants ouest-africains.



Le dernier sommet des dirigeants de la Cédéao remonte à début août 2023 et avait été entièrement consacré à la situation au Niger, après le coup d’Etat militaire du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum.



Depuis cette date, certains dirigeants de la Cédéao ont tenté maintes fois la tenue d’un sommet extraordinaire pour examiner les sanctions prises par la Cédéao et l’annonce, en octobre dernier, des autorités du Mali, du report sine die de l’élection présidentielle prévue en février 2024.



Mercredi dernier à l’issue d’une rencontre à Abidjan entre le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et le président de la Commission de l’organisation régionale, Omar Alieu Touray, celui-ci a annoncé que le prochain sommet de la Cédéao est prévu pour le dimanche 10 décembre 2023 à Abuja au Nigéria.



Ce dernier rendez-vous de l’année des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest à Abuja ce dimanche sera particulièrement scruté au millimètre près par les pays en transition (Mali, Burkina, Guinée et le Niger). Bien que plusieurs sujets soient attendus sur la table des chefs d’Etat, la question de l’instabilité dans la sous-région et l’organisation des élections dans les pays du Sahel ayant subi des coups d’Etat sera en tête de liste des sujets chauds qui seront abordés.



Certains diplomates annoncent d’ores et déjà que ce sommet de dimanche va s’ouvrir sur fond de crise pour la simple raison que les chefs d’Etat de la Cédéao sont divisés sur les dossiers qui seront discutés, notamment le dossier malien et nigérien.



Le report sine die de l’élection présidentielle prévue en février 2024 au Mali et la duperie d’Abdourahamane Tchiani dans les discussions avec la Cédéao pour une sortie de crise au Niger formulées par le Nigeria qui assure actuellement la présidence en exercice de la Cédéao ont fait monter d’un cran la température entre certains chefs d’Etat de la Cédéao.



Tout reste à savoir si, à l’issue de ce sommet, des nouvelles sanctions seront prises contre le Mali après ce report.



Ousmane Mahamane