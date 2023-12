Mondial U17-Indonesie 2023 : Du bronze et d’autres trophées individuels pour le Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mondial U17-Indonesie 2023 : Du bronze et d’autres trophées individuels pour le Mali Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Tweet

Grâce à des réalisations signées Ibrahim Diarra (9′), Mamadou Doumbia (45′) et Hamidou Makalou (48′), Mali s’est emparé de la 3e place de la Coupe du monde des moins de 17 ans de football en battant l’Argentine en match de classement. Après la 2e place en 2015, les Aiglonnets décrochent leur 2e médaille de la compétition mondiale des jeunes talents.



La finale de la 19e édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans de football s’est tenue le samedi 2 décembre en Indonésie. Après le temps réglementaire soldé sur le score de 2-2, l’Allemagne s’est imposée à l’issue de la séance des tirs au but face à la France (4 tab à 3). Championne d’Europe en titre, l’Allemagne réalise par là un doublé championnat d’Europe-Coupe du monde U17. Une première dans l’histoire de cette catégorie d’âge.



A la veille de la finale, le match de classement pour la 3e place a été disputé par le Mali et l’Argentine éliminés plus tôt en demi-finales. De cette opposition de consolation, les Aiglonnets du Mali sont sortis victorieux après leur large succès (3-0). La bande au sélectionneur Soumaïla Coulibaly termine ainsi le tournoi sur le podium avec la médaille de bronze.



Une 2e médaille de l’histoire du Mali dans cette compétition après l’argent décroché en 2015. De son côté, l’Argentine a désormais perdu autant de matches pour la troisième place (3) qu’elle n’en a gagnés, a fait savoir la Fifa.



En plus du bronze, le milieu de terrain Hamidou Makalou a été désigné 2e meilleur joueur tandis que le capitaine attaquant Ibrahim Diarra a décroché le prix du 2e meilleur buteur avec 5 réalisations et 4 passes décisives sur les 18 buts marqués par l’équipe du Mali.



“Nous sommes heureux. Nous aurions aimé ramener la Coupe à la maison, mais cette médaille de bronze est très belle. Pendant le match, nous avons été solidaires et je dédie cette victoire au peuple malien”, a relativisé Soumaïla Coulibaly.



Après cette médaille de bronze, Soumaïla Coulibaly est bien parti pour être nommé à la tête de l’équipe nationale junior. Une suite logique pour pouvoir bien suivre la progression de ces jeunes talents. Avec Baye Ba, tel a été le cas après l’argent décroché en 2015.



A C.



Les lauréats



Ballon d’or Adidas : Paris Brunner, Allemagne



Ballon d’argent Adidas : Hamidou Makalou, Mali



Ballon de bronze Adidas : Mathis Amougou, France



Soulier d’or Adidas : Agustín Ruberto, Argentine (8 buts)



Soulier d’argent Adidas : Ibrahim Diarra, Mali (5 buts)



Soulier de bronze Adidas : Claudio Echeverri, Argentine (5 buts)



Gant d’or Adidas : Paul Argney, France



Trophée du fair-play de la FIFA : Angleterre



Equipe championne : Allemagne



Vice-championne : France



3e meilleure nation : Mali



Les vainqueurs précédents



Nigeria (1985), Union Soviétique (1987, Arabie Saoudite (1989), Ghana (1991), Nigeria (1993), Ghana (1995), Brésil (1997), Brésil (1999), France (2001), Brésil (2003), Mexique (2005), Nigeria (2007), Suisse (2009), Mexique (2011), Nigeria (2013), Nigeria (2015), Angleterre (2017), Brésil (2019),



Vainqueurs à plusieurs reprises



Nigeria (5), Brésil (4), Ghana (2), Mexique (2)



Vainqueurs par Confédération



Caf (7) Conmebol (4) UEFA (4) Concacaf (2) AFC (1)



Précédents lauréats du Ballon d’or (Meilleurs joueurs)



1985 : William (Brésil), 1987 : Philip Osondu (Nigeria), 1989 : James Will (Ecosse), 1991 : Nii Lamptey (Ghana), 1993 : Daniel Addo (Ghana), 1995 : Mohammed Al-Kathiri (Oman), 1997 : Sergio Santamaría (Espagne), 1999 : Landon Donovan (USA), 2001 : Florent Sinama-Pongolle (France), 2003 : Cesc Fàbregas (Espagne), 2005 : Anderson (Brésil), 2007 : Toni Kroos (Allemagne), 2009 : Sani Emmanuel (Nigeria), 2011 : Julio Gómez (Mexique), 2013 : Kelechi Ịheanachọ (Nigeria), 2015 : Kelechi Nwakali (Nigeria), 2017 : Phil Foden (Angleterre), 2019 : Gabriel Veron (Brésil)



EQUIPES QUALIFIEES



Allemagne, Angleterre, Argentine, Brésil, Burkina Faso, Canada, Equateur, Espagne, Etats-Unis, France, Indonésie, Japon, Mali, Maroc, Mexique, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Pologne, République de Corée, RI Iran, Sénégal, Venezuela.



COMPOSITION DES GROUPES



Groupe A : Indonésie, Équateur, Panama, Maroc



Groupe B : Espagne, Canada, Mali, Ouzbékistan



Groupe C : Brésil, RI Iran, Nouvelle-Calédonie, Angleterre



Groupe D : Japon, Pologne, Argentine, Sénégal



Groupe E : France, Burkina Faso, République de Corée, États-Unis



Groupe F : Mexique, Allemagne, Venezuela, Nouvelle-Zélande.



Parcours du Mali



Matchs de groupe :



Mali-Ouzbékistan : 3-0



Espagne-Mali : 1-0



Canada-Mali : 1-5



8es de finale



Mali-Mexique : 5-0



1/4 de finale :



Maroc-Mali : 0-1



Demi-finale :



Mali-France : 1-2



3e place



Mali-Argentine : 3-0