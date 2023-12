Lors de la présentation des lettres de créances du nouvel ambassadeur du Mali en Russie: Vladimir Poutine félicite Assimi Goita pour la convergence de vues politiques - abamako.com

News Politique Article Politique Lors de la présentation des lettres de créances du nouvel ambassadeur du Mali en Russie: Vladimir Poutine félicite Assimi Goita pour la convergence de vues politiques Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Diplomatie : Assimi Goïta et Vladimir Poutine se sont encore parlé

Le Nouvel Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali à Moscou, son excellence, Seydou Kamissoko a présenté ses lettres de créances au président de la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine. Nommé Ambassadeur du Mali en Russie lors du conseil de ministres du mercredi 24 mai 2023, SEM Seydou Kamissoko a désormais pour mission de représenter le Mali et de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale afin de promouvoir les intérêts du pays dans divers domaines. Il (…)



coopération pleine d’espoir et de promesses.



AUTEUR – NOUVEL HORIZON