Palais de la culture en difficulté : Plus de 6 mois d’arriérés de salaire, le personnel broie du noir - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Palais de la culture en difficulté : Plus de 6 mois d’arriérés de salaire, le personnel broie du noir Publié le lundi 4 decembre 2023 | La preuve

© Partis Politiques par moussnabi

Présidentielles 2013 : les femmes s`engagent pour Modibo Sidibé

Vendredi 19 juillet 2013.Mali, Bamako. Palais de la culture de Badalabougou. Les femmes se mobilisent pour la campagne de Modibo Sidibé. Tweet





Site symbolisant la culture malienne, le Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ n'est que l’ombre de lui-même. Cette structure, vieille de plus de 40 ans, qui constituait la fierté nationale est abandonnée à son triste sort. Si rien n’est fait dans l’immédiat, ce joyau ne sera que ruine devant le personnel démotivé

et désespéré.



Le Palais de la Culture, autrefois, l’une des infrastructures d’accueil les plus attractives est en passe de devenir un souvenir. Non seulement cette structure vieillissante ne suit pas le rythme de modernisation, la vétusté des bâtiments laisse à désirer. La morosité sociopolitique et économique n’arrange pas la situation. Le ralentissement des activités culturelles et politiques sème le désarroi. Les clients se font rares. Le désespoir se lit sur le visage du personnel. Car, en état de déliquescence, les recettes du Palais n’arrivent pas à assurer son fonctionnement normal. Le personnel anéanti est à plus de 6 mois sans salaire.



Face à cette situation désastreuse qui interpelle tous, nous avons approché les responsables du Palais de la Culture, notamment son Directeur général, Abdoulaye Diombana qui confirme l’existence du problème salarial. Assumant pleinement sa responsabilité, il explique les efforts entrepris et en cours pour pallier cette question.



A l’en croire, la fermeture du Palais pendant 6 mois pour raison de COVID-19 en 2020, puis une autre fermeture de 5 mois ont négativement impacté le rendement et le fonctionnement du Palais. Pendant ce temps, a-t-il indiqué, les agents n’ont pas pu être payés.



Ainsi, poursuivra-t-il, face à cette situation, il y avait deux choix. Soit, procéder à la mise en chômage technique des agents qui sont payés sur fonds propre du Palais de la culture, ou continuer avec tout le monde en attendant que la situation se normalise.



Après concertation avec le personnel, le syndicat a accepté de continuer à travailler avec tout le monde en attendant de trouver les moyens pour les payer, a-t-il ajouté.



Une occasion pour lui de saluer la résilience du personnel qui accepte le sacrifice pour sauver l’édifice. Engagé et optimiste, le Directeur Diombana estime que cette situation n’est pas une fatalité et promet de continuer à se battre afin que la situation des arriérés de salaires causée par la pandémie COVID-19 soit

définitivement réglée.



Du côté du personnel, la situation devient de plus en plus intenable. Malgré la bonne volonté affichée

par le patron des lieux, il se dit épuisé et démotivé. Car, contrairement au propos du Directeur général qui estime les arriérés à 6 mois, d’autres sources avancent 10 mois d’arriérés. Ce qui, de tout

point de vue, est difficile à supporter par un chef de famille en cette période de cherté des produits de première nécessité.



Quoi qui advienne, cette détresse dans laquelle est plongé le Palais de la Culture Amadou Hampaté

Ba mérite une attention particulière des autorités de la transition. Ce, non seulement pour sauver des emplois, mais aussi pour préserver le patrimoine national.



Oumar KONATE